Beşiktaş Kulübü'nde yeni başkan, yapılacak olağanüstü genel kurul sonrası belli olacak. Kongrede Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı, başkanlık için yarışacak. İşte Beşiktaş'taki kritik seçime dair merak edilenler...
Beşiktaş Kulübü yeni başkanını seçiyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, seçimin ne zaman yapılacağını ve başkan adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Detaylar haberimizde...
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi ne zaman?
Siyah-beyazlıların yeni yönetim kurulunun belli olacağı kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 29 Aralık Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Genel kurulda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından adayların programı takdim edilecek ve seçime geçilecek. Olağanüstü kongrede, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 29 bin üyenin sandık başına gidebileceği bildirildi. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kurulacak. Oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sona erecek.
Beşiktaş'ta başkan adayları kimler?
Beşiktaş'ın olağanüstü genel kurulunda Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı başkanlık yarışı verecek. Genel kurul üyeleri Yücel için mavi, Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.
Adayların listeleri
Siyah-beyazlı kulüpte başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri şöyle: