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Beşiktaş yeni başkanını seçiyor

Beşiktaş yeni başkanını seçiyor

10:2528/12/2024, Cumartesi
AA
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Beşiktaş Jimnastik Kulübü yeni başkanını seçiyor.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü yeni başkanını seçiyor.

Beşiktaş Kulübü'nde yeni başkan, yapılacak olağanüstü genel kurul sonrası belli olacak. Kongrede Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı, başkanlık için yarışacak. İşte Beşiktaş'taki kritik seçime dair merak edilenler...

Beşiktaş Kulübü yeni başkanını seçiyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, seçimin ne zaman yapılacağını ve başkan adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Detaylar haberimizde...


Beşiktaş'ta başkanlık seçimi ne zaman?


Siyah-beyazlıların yeni yönetim kurulunun belli olacağı kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 29 Aralık Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Genel kurulda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından adayların programı takdim edilecek ve seçime geçilecek. Olağanüstü kongrede, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 29 bin üyenin sandık başına gidebileceği bildirildi. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kurulacak. Oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sona erecek.


Beşiktaş'ta başkan adayları kimler?


Beşiktaş'ın olağanüstü genel kurulunda Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı başkanlık yarışı verecek. Genel kurul üyeleri Yücel için mavi, Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.


Adayların listeleri


Siyah-beyazlı kulüpte başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri şöyle:

Hüseyin Yücel
Asil:
Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar
Yedek:
Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin

Hüseyin Yücel, Hasan Arat'ın istifasının ardından Beşiktaş'ta geçici başkanlık görevini yürütüyor.

Serdal Adalı
Asil:
Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı
Yedek:
Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç

Serdal Adalı, bir kez daha Beşiktaş başkanlığı için yarışacak.


#Beşiktaş
#Hüseyin Yücel
#Serdal Adalı

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