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Spor

Beşiktaş'ta sol bek planları değişti

Siyah-beyazlı takım, Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'ta kalma ihtimalinin güçlenmesiyle rotasını eski gözdesi Paulo Otavio'ya çevirdi.

11:10 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Rıdvan Yılmaz - Paulo Otavio

Rıdvan Yılmaz - Paulo Otavio

Beşiktaş'tan sezon başında İskoç ekibi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın kiralık olarak geri dönmesi gündeme gelmişti. Ancak son dönemde teknik direktör Michael Beale'nin gözüne giren genç oyuncunun kalma ihtimali güçlendi.


İskoç basınında yer alan habere göre; Rangers yönetimi milli oyuncu ile gelecek sezon da yola devam etmek istiyor.


Beşiktaş, bunun üzerine daha önce de ilgilendiği Wolsburg'un sol beki Paulo Otavio'yu yeniden gündeme aldı. Takımdan ayrılması beklenen oyuncunun seçenekleri arasında İtalya ve İspanya'nın yanı sıra Beşiktaş da bulunuyor.






#Beşiktaş
#Rıdvan Yılmaz
#Paulo Otavio
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