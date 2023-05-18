Beşiktaş'ta sol bek planları değişti

Yeni sezonda kadroya çok sayıda takviye yapmak isteyen ve bonservisi elinde olan futbolculara yönelen Beşiktaş, Wolfsburg'un orta saha oyuncusu Josuha Guilavogui ile ilgileniyor. Fransız futbolcunun stoper olarak da oynayabilmesi önemli bir tercih nedeni.