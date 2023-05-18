Beşiktaş'ta sol bek planları değişti

Rıdvan Yılmaz - Paulo Otavio
Beşiktaş'tan sezon başında İskoç ekibi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın kiralık olarak geri dönmesi gündeme gelmişti. Ancak son dönemde teknik direktör Michael Beale'nin gözüne giren genç oyuncunun kalma ihtimali güçlendi.
İskoç basınında yer alan habere göre; Rangers yönetimi milli oyuncu ile gelecek sezon da yola devam etmek istiyor.
Beşiktaş, bunun üzerine daha önce de ilgilendiği Wolsburg'un sol beki Paulo Otavio'yu yeniden gündeme aldı. Takımdan ayrılması beklenen oyuncunun seçenekleri arasında İtalya ve İspanya'nın yanı sıra Beşiktaş da bulunuyor.