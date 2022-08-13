Beşiktaş'ta son aday Gonzalez

Alvaro Gonzalez, Neymar ile bir gerginlik yaşamıştı.

Beşiktaş, teknik heyetin talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürürken, stopere deneyimli bir isim almak istiyor. Siyah-beyazlıların Welinton’un olası satışından dolayı doğacak boşluğu İspanyol stoper Alvaro Gonzalez ile doldurmak istediği iddia edildi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, geçen sezon ocak ayında Marsilya’da kadro dışı kalan Alvaro Gonzalez siyah-beyazlı yöneticilere önerildi ve iki taraf arasında bir görüşme gerçekleştirildi.

32 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş’ın yanı sıra Al-Nassr ve Valencia gibi ekiplerin de gündeminde olduğu ifade edildi.

Son maçına ocak ayında çıkan Gonzalez’in Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı vurgulandı.

Gonzalez, geçen sezon Marsilya formasıyla çıktığı 11 maçta 815 dakika forma giymişti.

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Mmaee'ye resmi teklif

Kartal, stoper arayışlarını tek isimle sınırlı tutmuyor. Olası pürüzlere karşı farklı isimlerle de temasa geçen siyah-beyazlılar, Macaristan’ın Ferencvaros takımında oynayan Samy Mmaee için de resmi temaslara başladı.

Kartal’ın, Saiss’in Fas Milli Takımı’ndan arkadaşı olan oyuncu için 1.3 milyon Euro teklif ettiği ifade edildi. 25 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istemeyen Macar ekibi, siyah-beyazlıların önerdiği bonservis bedelini kabul etmedi.

Beşiktaş, Mmaee için bir kez daha Ferencvaros ile temasa geçecek. Anlaşma sağlanması halinde Faslı oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Macar ekibinde 3. sezonunu geçiren Samy Mmaee, geçen sezon 37 maçta forma giydi.

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