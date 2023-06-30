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Spor

Beşiktaş transferde dört koldan saldırıyor

Siyah-beyazlılar savunma hattı için Amartey ve Djiku ile görüşmelerini sürdürüyor. Orta saha için ise Zenit'ten Kuzyaev. Hull City'den Ozan Tufan ve Lens'ten Onana ile temaslar devam ediyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:53 . 30/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ozan Tufan geçtiğimiz sezon Hull City ile 44 maça çıkarken 8 gol attı. Djiku ise Strasbourg ile 31 maçta görev alıp 1 gol 2 asist yaptı.

Ozan Tufan geçtiğimiz sezon Hull City ile 44 maça çıkarken 8 gol attı. Djiku ise Strasbourg ile 31 maçta görev alıp 1 gol 2 asist yaptı.

Beşiktaş savunma, orta saha ve hücum hattına takviye yapmak için çalışıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, transferlerin kampa yetişmesini isterken, defans hattı için öne çıkan isimler Fransız ekibi Strasbourg'dan 28 yaşındaki Ganalı futbolcu Alexander Djiku ve Leicester City ile sözleşmesi biten bir başka Ganalı oyuncu Daniel Amartey. Teklif sunan siyah-beyazlılar kulüplerden cevap bekliyor.


Ortaya Kuzyaev ile Ozan

Siyah-beyazlı takımın orta saha içinse gündeminde olan futbolcular Zenit'ten 30 yaşındaki oyuncu Daler Kuzyaev, milli futbolcu Ozan Tufan ve Fransa'nın Lens takımından Jean Onana olarak öne çıkıyor. Beşiktaş. Ozan ile görüşmelerinde anlaşma zemini yakalarken, kulübü Hull City'le de temaslar sürüyor. Rus futbolcu Kuzyaev'e teklifini ileten siyah-beyazlıların. yüksek bonservis sebebiyle işi biraz daha zor gibi duruyor. Kartal. Onana'yı ise satın i alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.



Halil Dervişoğlu için şartlar zorlanacak

Hem hücum takviyesi hem de yerli rotasyonunu düşünerek bonservisi Premier Lig ekibi Brentford'da bulunan Halil Dervişoğlu ile görüşen ve prensipte anlasan Beşiktaş, İngiliz temsilcisinin bonservis talebi sebebiyle geri çekilmişti. Ancak önümüzdeki günlerde Halil için şartların zorlanması bekleniyor.


#Süper Lig
#Beşiktaş
#Alexander Djiku
#Daniel Amartey
#Ozan Tufan
#Daler Kuzyaev
#Halil Dervişoğlu
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