Beşiktaş savunma, orta saha ve hücum hattına takviye yapmak için çalışıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, transferlerin kampa yetişmesini isterken, defans hattı için öne çıkan isimler Fransız ekibi Strasbourg'dan 28 yaşındaki Ganalı futbolcu Alexander Djiku ve Leicester City ile sözleşmesi biten bir başka Ganalı oyuncu Daniel Amartey. Teklif sunan siyah-beyazlılar kulüplerden cevap bekliyor.





Ortaya Kuzyaev ile Ozan





Siyah-beyazlı takımın orta saha içinse gündeminde olan futbolcular Zenit'ten 30 yaşındaki oyuncu Daler Kuzyaev, milli futbolcu Ozan Tufan ve Fransa'nın Lens takımından Jean Onana olarak öne çıkıyor. Beşiktaş. Ozan ile görüşmelerinde anlaşma zemini yakalarken, kulübü Hull City'le de temaslar sürüyor. Rus futbolcu Kuzyaev'e teklifini ileten siyah-beyazlıların. yüksek bonservis sebebiyle işi biraz daha zor gibi duruyor. Kartal. Onana'yı ise satın i alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.









Halil Dervişoğlu için şartlar zorlanacak





Hem hücum takviyesi hem de yerli rotasyonunu düşünerek bonservisi Premier Lig ekibi Brentford'da bulunan Halil Dervişoğlu ile görüşen ve prensipte anlasan Beşiktaş, İngiliz temsilcisinin bonservis talebi sebebiyle geri çekilmişti. Ancak önümüzdeki günlerde Halil için şartların zorlanması bekleniyor.



