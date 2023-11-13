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Spor

Beşiktaş'taki yönetim hatası pahalıya mal olmuş

Beşiktaş'ta pandemi dönemindeki ödeme aksaklıkları kulübün ciddi zararlara uğramasına neden oldu. Dönemin kadrosunda bulunan Victor Ruiz ile ilgili ortaya atılan iddia 'yok artık' dedirtti.

21:32 - 13/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 22:29 - 13/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Victor Ruiz - Beşiktaş

Victor Ruiz - Beşiktaş

Beşiktaş'ın 2019 yılında Villarreal'den kadrosuna kattığı Victor Ruiz, siyah beyazlı kulüple pandemi döneminde sorunlar yaşamıştı. Parasını alamadığı yönünde iddialar bulunan oyuncu, siyah beyazlı kulübü, FIFA'ya şikayet etmişti. 31 Ağustos 2020'de Real Betis'e bedelsiz olarak transfer olan oyuncu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'ı yakından takip eden Hakan Gündoğar, katıldığı bir YouTube yayınında Victor Ruiz'e 300 bin Euro ödeme yapılması gerekirken bu rakamın ödenmediğini söyledi. Ruiz'in sonrasında FIFA'ya gittiğini belirten Gündoğar, Beşiktaş'ın 8 milyon Euro'luk bir maliyete girdiğini aktardı.

Victor Ruiz, son olarak İspanya'nın Espanyol takımında forma giymişti.



#Beşiktaş
#Süper Lig
#Victor Ruiz
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