Beşiktaş'taki yönetim hatası pahalıya mal olmuş

Beşiktaş'ın 2019 yılında Villarreal'den kadrosuna kattığı Victor Ruiz, siyah beyazlı kulüple pandemi döneminde sorunlar yaşamıştı. Parasını alamadığı yönünde iddialar bulunan oyuncu, siyah beyazlı kulübü, FIFA'ya şikayet etmişti. 31 Ağustos 2020'de Real Betis'e bedelsiz olarak transfer olan oyuncu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'ı yakından takip eden Hakan Gündoğar, katıldığı bir YouTube yayınında Victor Ruiz'e 300 bin Euro ödeme yapılması gerekirken bu rakamın ödenmediğini söyledi. Ruiz'in sonrasında FIFA'ya gittiğini belirten Gündoğar, Beşiktaş'ın 8 milyon Euro'luk bir maliyete girdiğini aktardı.