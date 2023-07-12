Beşiktaş'tan David Okereke hamlesi

Siyah-beyazlı kulüp yetkilileri, Teknik Direktör Şenol Güneş’in verdiği rapor doğrultusunda hücum hattı için bu isim ile pazarlık masasında. İtalya Serie B ekiplerinden Cremonese’nin Nijeryalı oyuncusu David Okereke için siyah-beyazlı yetkililer girişimlerini sürdürüyor.

Yapılan görüşmelerde siyah-beyazlılar, 4 milyon euro satın alma opsiyonlu teklifini verdi. İtalyan ekibi bu teklife karşı bir talep ile gelerek, 25 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun bonservisini vermeyi hedefliyor.