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Spor

Beşiktaş'tan David Okereke hamlesi

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya’da sürdüren Beşiktaş’ta transfer harekatı da devam ediyor. Siyah-beyazlılar, forvet hattı için Serie B takımlarından Cremonese’de forma giyen David Okereke ile ilgileniyor.

11:46 . 12/07/2023 Çarşamba
IHA
Okereke'nin güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

Okereke'nin güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını transfer çalışmalarıyla da devam ettiriyor.


Siyah-beyazlı kulüp yetkilileri, Teknik Direktör Şenol Güneş’in verdiği rapor doğrultusunda hücum hattı için bu isim ile pazarlık masasında. İtalya Serie B ekiplerinden Cremonese’nin Nijeryalı oyuncusu David Okereke için siyah-beyazlı yetkililer girişimlerini sürdürüyor.


Yapılan görüşmelerde siyah-beyazlılar, 4 milyon euro satın alma opsiyonlu teklifini verdi. İtalyan ekibi bu teklife karşı bir talep ile gelerek, 25 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun bonservisini vermeyi hedefliyor.


25 yaşındaki futbolcu için Serie B ekibiyle pazarlıklar sürerken, oyuncunun da transfere oldukça sıcak baktığı öğrenildi.










#Beşiktaş
#David Okereke
#Şenol Güneş
2 saat önce
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