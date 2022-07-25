Beşiktaş'tan Keny hamlesi

Yeni sezon kampını İspanya'da sürdüren Beşiktaş'ta Kevin Nkoudou ile yolların ayrılması beklenirken, hem forvet hem kanat oynayabilen Bandırmasporlu Philippe Keny transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Balıkesir kulübüne, 900 bin Euro bonservis, 400 bin Euro bonuslarla birlikte yaklaşık 1.4 milyon Euro ödemesi bekleniyor. Ayrıca siyah-beyazlı kulüp Senegalli futbolcunun sonraki satışından Bandırmaspor'a %15 pay vereceği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon 1. Lig ekibinde 36 maça çıkan Senegalli forvet, 14 gol 7 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş bu hamle ile birlikte bu sezonki 7.transferini gerçekleştirmiş olacakk.