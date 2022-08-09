Beşiktaş'tan Koray Günter atağı

Stoper bölgesine yerli bir futbolcu takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Welinton’a El İttifak’tan gelen teklif sonrası çalışmalarını hızlandırdı.
Görüşme yapıldı
Siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Hellas Verona’da forma giyen Koray Günter’in transferi için İtalyan ekibi ile görüştü. Verona’nın, 27 yaşındaki milli futbolcunun menajeri Ersin Akan’ın da transfer için Verona’dan izin isteyeceği belirtildi.
- Geçtiğimiz sezon Verona’da 31 maçta sahaya çıkan milli futolcu, 1 gol atmıştı. Koray, 2014-2018 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.