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Beşiktaş'tan Koray Günter atağı

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, kadrosuna Türk bir stoper katmak istiyor. Siyah-beyazlılar Koray Günter için Hellas Verona ile görüşmelere başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaştan Koray Günter atağı
Transfermarkt verilene göre Koray Günter'in güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Stoper bölgesine yerli bir futbolcu takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Welinton’a El İttifak’tan gelen teklif sonrası çalışmalarını hızlandırdı.

Görüşme yapıldı

Siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Hellas Verona’da forma giyen Koray Günter’in transferi için İtalyan ekibi ile görüştü. Verona’nın, 27 yaşındaki milli futbolcunun menajeri Ersin Akan’ın da transfer için Verona’dan izin isteyeceği belirtildi.

  • Geçtiğimiz sezon Verona’da 31 maçta sahaya çıkan milli futolcu, 1 gol atmıştı. Koray, 2014-2018 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.

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