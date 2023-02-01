Beşiktaş'tan stopere Omar Colley hamlesi

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Omar Colley
Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, aradığı ismi İtalya'da buldu. Siyah-beyazlılar, Serie A ekibi Sampdoria'da forma giyen Gambiyalı stoper Omar Colley'i gündemine aldı.
Colley'i Beşiktaş'ın yanı sıra Cagliari, Cremonese ve Salernitana da istiyor. Sky Sports'un haberine göre, Beşiktaş ile 30 yaşındaki stoper arasındaki görüşmeler şimdilik durağan seyrettiği belirtildi. Diğer yandan Sampdoria, dün Hellas Verona'da oynayan milli futbolcu Koray Günter'in ardından sezon başında Beşiktaş'tan Torino'ya giden Emirhan İIkhan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Fransız basını, Beşiktaş'ın, Ligue 1 ekibi Angers'den Nabil Bentaleb'i kadrosuna katmak istediğini yazdı. Lequipe'in haberine göre; siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusuyla ilgileniyor.