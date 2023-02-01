Beşiktaş'tan stopere Omar Colley hamlesi

Colley'i Beşiktaş'ın yanı sıra Cagliari, Cremonese ve Salernitana da istiyor. Sky Sports'un haberine göre, Beşiktaş ile 30 yaşındaki stoper arasındaki görüşmeler şimdilik durağan seyrettiği belirtildi. Diğer yandan Sampdoria, dün Hellas Verona'da oynayan milli futbolcu Koray Günter'in ardından sezon başında Beşiktaş'tan Torino'ya giden Emirhan İIkhan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.