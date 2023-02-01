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Spor

Beşiktaş'tan stopere Omar Colley hamlesi

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'da forma giyen Gambiyalı stoper Omar Colley'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
11:41 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Omar Colley

Omar Colley

Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, aradığı ismi İtalya'da buldu. Siyah-beyazlılar, Serie A ekibi Sampdoria'da forma giyen Gambiyalı stoper Omar Colley'i gündemine aldı.


Colley'i Beşiktaş'ın yanı sıra Cagliari, Cremonese ve Salernitana da istiyor. Sky Sports'un haberine göre, Beşiktaş ile 30 yaşındaki stoper arasındaki görüşmeler şimdilik durağan seyrettiği belirtildi. Diğer yandan Sampdoria, dün Hellas Verona'da oynayan milli futbolcu Koray Günter'in ardından sezon başında Beşiktaş'tan Torino'ya giden Emirhan İIkhan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.


Fransızlardan Bentaleb iddiası

Fransız basını, Beşiktaş'ın, Ligue 1 ekibi Angers'den Nabil Bentaleb'i kadrosuna katmak istediğini yazdı. Lequipe'in haberine göre; siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusuyla ilgileniyor.





#Beşiktaş
#transfer haberleri
#Omar Colley
2 saat önce
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Beşiktaş'tan stopere Omar Colley hamlesi
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