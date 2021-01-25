Bilal Ceylan Beşiktaş'ı açıkladı: Kararı bekliyorum

Eskişehirspor forması giyen sağ bek oyuncusu Bilal Ceylan, Ümit Milli Takım kampında soruları yanıtladı. Genç oyuncu, hem transfere dair son durumunu hem de hedeflerini açıkladı.

"Milli Takıma geldiğim için mutluyum"

Ümit Milli Takım kampına davet edildiği için mutlu olduğunu söyleyen Ceylan, "Milli takıma geldiğim için çok mutluyum. Güzel bir kamp süreci başladı inşallah sakatlıksız biter. Hocalarıma beni çağırdıkları için çok teşekkür ediyorum iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz" dedi.

"İnşallah Beşiktaş şampiyon olur"

İsmi Beşiktaş ile anılan ve transferi açıklanması beklenen 17 yaşındaki sağ bek, "Kulüpler transfer için görüşüyor. Hayırlısı olsun, ben kararı bekliyorum. Beşiktaş çok iyi gidiyor ve iyi bir çıkış yakaladılar. İnşallah sezonu şampiyon bitirirler. Onlar için en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı.

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"Eskişehirspor çok büyük bir camia"

Eskişehirspor altyapısında yetiştiğini ve şehrini çok sevdiğini söyleyen Ceylan, "Eskişehirspor çok büyük bir camia. Orada doğdum, büyüdüm ve altyapısından yetiştim. Orayı çok seviyorum. Maddi sıkıntılar var ve çok genç bir karo. Herkes elinden geleni veriyor" diye konuştu.

"Hedefim A Milli Takım"

Ümit Milli Takım kampında olduğu için mutluluğunu dile getiren Ceylan, "Burada öncelikle kadroda yer alarak, forma giymek istiyorum. Sonrasında hedefim A Milli Takım forması giymek" dedi.

💥(ÖZEL) Beşiktaş'ın renklerine bağlamak üzere olduğu Eskişehirsporlu Bilal Ceylan, DHA'ya konuştu

🎙️İşte 17 yaşındaki ümit milli sağ bekin açıklamaları pic.twitter.com/HTOifCla4I REKLAM January 25, 2021