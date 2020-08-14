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​Bir maçta 8 gol atan ve Beşiktaş'ın istediği Michael Olunga kimdir, kaç yaşında, nereli, bonservisi ne kadar?

Bir maçta 8 gol atan ve Beşiktaş'ın istediği Michael Olunga kimdir?

Yeni sezon öncesinde kadrosunu kuvvetlendirmek için çalışmalar yapan Beşiktaş, forvet transferi için arayışına devam ediyor. Beşiktaş bu kapsamda bir maçta 8 gol atan Michael Olunga'yı transfer etmek istiyor. Peki Beşiktaş'ın istediği Michael Olunga kimdir? Michael Olunga nereli? Michael Olunga kaç yaşında? Beşiktaş Michael Olunga transferine dair bütün bilgileri Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Michael Olunga'nın güncel bonservis değeri 950 bin euro olarak biliniyor.

Michael Olunga'nın güncel bonservis değeri 950 bin euro olarak biliniyor.

Fransız basını Beşiktaş'ın Japonya'nın Kashiwa Reysol takımında forma giyen ve gösterdiği performansla adından söz ettiren Michael Olunga'yı kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Michael Olunga kimdir?

  • 26 Mart 1994 yılında Kenya'da doğan Michael Olunga, futbola ülkesinde başladı. Daha sonra transfer olduğu Djurgarden'dan 3.4 milyon euro karşılığında Çin Ligi ekiplerinden Hengfeng'in yolunu tuttu. 1 yıl Girona'ya kiralanan oyuncu yeniden Hengfeng'e döndü ve 10 Ağustos 2018 tarihinde Japonya takımlarından Kashiwa Reysol'a transfer oldu.

Bir maçta 8 gol atan Michael Olunga

Michael Olunda, 2019-20 sezonunda takımı Kashiwa Reysol'un Kyoto Sanga'yı 13-1 mağlup ettiği maçta 8 gol atarak Japonya'da bir maçta en çok gol atan oyuncu rekorunu kırmıştı. Olunga, sezonu da 27 gol ile tamamlamış ve takımının Japonya 1. Ligi'ne yükselmesini sağlamıştı.

Gollerine devam ediyor

Bu sezon toplamda 10 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu 11 gol ve 1 asistle oynadı. Sözleşmesi 31.01.2021 yılında sona erecek olan Olunga, 23 kez Kenya forması giydi. Bu karşılaşmalarda 11 gol ve 3 asistle oynadı.

Michael Olunga'nın attığı birbirinden şık goller;

Beşiktaş bir maçta 8 gol birden atan Michael Olunga'yı istiyor
Beşiktaş bir maçta 8 gol birden atan Michael Olunga'yı istiyor

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Alanyaspor'dan sol bek Fabrice N’Sakala'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılarda, forvet transferi için de çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Son olarak Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Mario Balotelli'yi teknik direktör Sergen Yalçın'ın istemediğini söylemişti. Bu açıklamadan sonra da siyah-beyazlılarda gözler başka oyunculara çevrildi.Gündemdeki isim Michael OlungaFransız basınından Foot Sur 7, oyuncuyla RC Lens'in ilgilendiğini aktarırken Goal'ün haberine göre ise Olunga'nın bir diğer talibi de Beşiktaş. Siyah-beyazlılar Japonya'nın Kashiwa Reysol takımında forma giyen be gösterdiği performansla adından söz ettiren Kenyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Daha önce Djurgarden ve Girona formaları giyen 26 yaşındaki golcü, 2018 yılında Çin ekibi Guizhou Hengfeng'ten Japon takımı Kashiwa Reysol'a transfer olmuştu. Bir maçta 8 gol birden attıMichael Olunda, 2019-20 sezonunda takımı Kashiwa Reysol'un Kyoto Sanga'yı 13-1 mağlup ettiği maçta 8 gol atarak Japonya'da bir maçta en çok gol atan oyuncu rekorunu kırmıştı. Olunga, sezonu da 27 gol ile tamamlamış ve takımının Japonya 1. Ligi'ne yükselmesini sağlamıştı.Gollerine devam ediyorBu sezon da 10 maçta forma giyen Kenyalı oyuncu 11 gol ve 1 asistle oynadı.Ze Luis’in menajeri Beşiktaş'ı açıkladıAhmet Nur Çebi açıkladı: Balotelli Beşiktaş'a transfer olacak mı?

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