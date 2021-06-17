Bizim Çocuklar’a yakışmadı

Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya’ya 3-0 yenilen Türkiye, A Grubu’ndaki ikinci karşılaşmasında Galler’e 2-0 mağlup oldu. Etkisiz bir futbol oynayan ve 2. yenilgisini alan Milliler, Bakü’de pazar günü gruptaki 3. maçını İsviçre ile oynayacak. 6. dakikada Bale’in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Ramsey’in vuruşunda Uğurcan topu ayaklarıyla kornere çeldi. 9’da sağdan Cengiz’in ortasında Burak’ın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.
- 13’de ceza yayı sol tarafında kontrol eden Cengiz’in vuruşu kaleci Ward iki hamlede kontrol etti. 16’da ceza sahamızda yaşanan karambolde Çağlar topu uzaklaştırdı. 29’da Cengiz’in soldan kullandığı kornerde Kaan’ın kafa vuruşunda Morrell topu çizgiden çıkardı. 30’da Hakan’ın sağdan kullandığı kornerde Çağlar’ın kafa vuruşunda savunma topu yine kafayla uzaklaştırdı. 36’da Bale sağ çaprazdan sahaya girerken Çağlar son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi. 42. dakikada Bale’in savunmanın arkasına gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Ramsey, göğsüyle düzelttiği topu ayak içiyle yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 0-1. 50’de Yusuf’un pasında Hakan’ın vuruşunda top kaleci Ward’da kaldı. 54’te soldan Cengiz’in kullandığı kornerde Merih kafa ile pasını altıpas çizgisinin önüne gönderdi. Kaan’ın kafa ile aktardığı topa Burak’ın vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı gitti.
61 Bale ceza sahasına girerken Zeki ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Bale topu üstten dışarı attı. 63’de sağdan Yusuf’un kullandığı kornerde Kaan’ın vuruşu kalecide kaldı. 71’de Çağlar’ın sağdan ortasında Cengiz’in kafa ile indirdiği topa Burak’ın kafa vuruşu kaleci Ward kontrol etti. 87’de Hakan’ın soldan kullandığı kornerde Meri’in kafa vuruşunu kaleci Ward topu kornere çeldi. 90+5’de sağdan paslaşarak kullandığı kornerde altı pasa haraketlenen Bale’in pasında Connor Roberts skoru belirledi: 0-2.