Bjelica'nın ilk hedefi Petkovic

Bu sezon beklentilerin altında kalarak taraftarlarını üzen Trabzonspor'da önümüzdeki sezonla ilgili transfer çalışmalarına erken başladı.





Başkan Ertuğrul Doğan ile geçen hafta yaptığı görüşmede, şampiyonluk sezonundaki görüntülerin tekrar yaşanacağının sözünü veren teknik direktör Nenad Bjelica, bir yandan mevcut kadroda bulunan isimlerden hangileri ile gelecek sezon devam edileceğini belirlemeye çalışırken, diğer taraftan da savunma, orta saha ve forvet hattında oluşabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda oyuncu portföyünde bulunan alternatif isimleri yönetim kuruluna önerecek.





Bonservisi 6 milyon euro





Maliyeti düşük oyuncuları alıp, parlatmasıyla bilinen teknik direktör Nenad Bjelica'nın kariyerinde önemli dokunuşlar yaptığı Bruno Petkovic'i özellikle istediği öğrenildi. Dinamo Zagreb'e transfer ettiği golcü isimle 2018-2020 yılları arasında birlikte görev yapan Hırvat teknik adam, oyun planlarının büyük bir bölümünü golcü futbolcuya göre dizayn ediyordu. Bjelica, Petkovic'i 73 maçta oynatarak en fazla forma şansı veren isim olmuştu.





Umut Bozok ve Maxi Gomez'den beklediği performansı bir türlü alamayan Trabzonspor'un, iki oyuncudan bir veya ikisiyle yollarını ayırması halinde Petkovic ile temasa geçmesi bekleniyor. 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan oyuncunun 6 milyon Euro olan piyasa değeri bu transferi zorlaştırırken, Bjelica'nın hem kulübüyle hem de oyuncuyla yapılacak görüşmelerde transfere olumlu katkı sağlaması bekleniyor.





Savunmaya da 2 Hırvat





Teknik direktör Nenad Bjelica'nın eski öğrencisi Hertha Berlin forması giyen ön libero ve merkez orta saha oyuncusu Ivan Sunjic ile birlikte, ön libero ve stoper pozisyonunda çok yönlü oynayan Mihael Zaper de Trabzonspor'da transferi düşünülen isimler arasında yer alıyor.





Alman kulübünde kiralık olarak oynayan ve geçtiğimiz günlerde ise yeni hocasıyla bir tartışma yaşayan Sunjic için kiralama formülü üzerinde duruluyor. Hırvat oyuncunun Birmingham City ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.







