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Spor

Bayern Münih deplasmanda Bochum'a mağlup oldu |ÖZET

Bundesliga 22. hafta mücadelesinde Bayern Münih deplasmanda Bochum'a 3-2 mağlup oldu. Münih'in gollerini 14. dakikasında Jamal Musiala ve 87. dakikada Harry Kane attı. Bochum'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Takuma Asano, 44. dakikada Keven Schlotterbeck ve 78. dakikada Kevin Stöger kaydetti. Münih, bir hafta içinde üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşadı. Bochum - Bayern Münih maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

22:20 - 18/02/2024 Pazar
Güncelleme: 22:20 - 18/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Bayern Münih'te kötü gidişat sürüyor.
Bayern Münih'te kötü gidişat sürüyor.

Bayern Münih, Bundesliga 22. hafta mücadelesinde deplasmanda Bochum'a 3-2 mağlup oldu.


Karşılaşmanın Münih'in gollerini 14. dakikasında Jamal Musiala ve 87. dakikada Harry Kane attı.


Bochum'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Takuma Asano, 44. dakikada Keven Schlotterbeck ve 78. dakikada Kevin Stöger kaydetti.


Thomas Tuchel yönetimindeki Münih, Bayer Leverkusen ve Lazio maçlarının ardından bir hafta içinde üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşadı.


Bayern Münih bu sonuçla birlikte 50 puanla ikinci sırada yer alırken lider Bayer Leverkusen'in 8 puan gerisinde kaldı.

BOCHUM - BAYERN MÜNİH MAÇ SONUCU

BOCHUM - BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ

Bayern Münih - Bochum maçının özetini izlemek için


BUNDESLİGA PUAN DURUMU




#Bayern Münih
#Bochum
#Bundesliga
14 dakika önce
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