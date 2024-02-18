Bayern Münih, Bundesliga 22. hafta mücadelesinde deplasmanda Bochum'a 3-2 mağlup oldu.
Karşılaşmanın Münih'in gollerini 14. dakikasında Jamal Musiala ve 87. dakikada Harry Kane attı.
Bochum'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Takuma Asano, 44. dakikada Keven Schlotterbeck ve 78. dakikada Kevin Stöger kaydetti.
Thomas Tuchel yönetimindeki Münih, Bayer Leverkusen ve Lazio maçlarının ardından bir hafta içinde üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşadı.
Bayern Münih bu sonuçla birlikte 50 puanla ikinci sırada yer alırken lider Bayer Leverkusen'in 8 puan gerisinde kaldı.