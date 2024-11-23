Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.
Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Galatasaray, 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 54. dakikada Michy Batshuayi attı.
Ev sahibi ekipte 45. dakikada Ege Birsel ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 34'e yükselterek namağlup liderliğini sürdürdü.
Sahadan üç puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde ilk 12 maçta en fazla galibiyet alan takım oldu.
Galatasaray, önümüzdeki hafta sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.
7' George Puscas'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği plase vuruşu kaleci Fernando Muslera'da kaldı.
13' Mertens'in ortasında kaleye yönelen topu kaleci Gökhan Akkan'dan sekti. Puscas'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topta Victor Osimhen'in röveşata vuruşu auta gitti.
16' Sallai'nin ceza sahası sol çaprazdan kaleye gönderdiği yerden vuruşta savunmaya çarpan top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
30' Sakatlanan kaleci Gökhan Akkan oyuna devam edemedi. Yerine Diogo Sousa dahil oldu.
45' Bodrum FK 10 kişi. Ege Bilsel, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
54' İkinci yarıda oyuna giren Batshuayi, ceza sahasında yaptığı kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.
65' Osimhen'in pasıyla topla buluşan Hakim Ziyech, boş kaleyle karşı karşıyayken topu üstten auta attı.
81' Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel itirazlarının ardından sarı kart gördü.
84. dakikada Sara'nın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Osimhen, ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalıp şutunu çekti ancak kaleci Sousa meşin yuvarlağı çeldi.
90. dakikada sağ taraftan Brazao'nun pasında ceza yayında topla buluşan Gökdeniz'in vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.
Maç öncesi Galatasaray taraftarı, Tottenham maçını izlemek için Bodrum'dan İstanbul'a giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Galatasaray taraftarı Yiğit Kurt'u andı. Taraftarlar tribünün önüne 'Yiğit Adam' yazılı asarak Yiğit Kurt'a rahmet diledi. Galatasaray Kulübü yönetici, teknik heyet ve bazı futbolcular da sabah saatlerinde Yiğit Kurt'un kabrini ziyaret etmişti.