Sahadan üç puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde ilk 12 maçta en fazla galibiyet alan takım oldu.

30' Sakatlanan kaleci Gökhan Akkan oyuna devam edemedi. Yerine Diogo Sousa dahil oldu.

Maç öncesi Galatasaray taraftarı, Tottenham maçını izlemek için Bodrum'dan İstanbul'a giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Galatasaray taraftarı Yiğit Kurt'u andı. Taraftarlar tribünün önüne 'Yiğit Adam' yazılı asarak Yiğit Kurt'a rahmet diledi. Galatasaray Kulübü yönetici, teknik heyet ve bazı futbolcular da sabah saatlerinde Yiğit Kurt'un kabrini ziyaret etmişti.