Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Bodrum FK'da teknik direktör için karar verildi

Bodrum FK'da teknik direktör için karar verildi

12:2421/06/2025, السبت
DHA
Sonraki haber
Burhan Eşer iki yıldır kulüpte görev alıyor.
Burhan Eşer iki yıldır kulüpte görev alıyor.

Bodrum Futbol Kulübü yönetimi, takımı yardımcı antrenör Burhan Eşer'e emanet etmeyi planlıyor.

Süper Lig'de ilk sezonunda küme düşen Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik direktör arayışları sürüyor.


Yeni sezonda 1. Lig'de boy gösterecek yeşil-beyazlılarda Portekizli çalıştırıcı Jose Morais'le yollar ayrılırken, 2 yıldır takımda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Burhan Eşer'in göreve gelebileceği bildirildi.


Daha önce Ertuğrul Arslan'la da temasa geçen kurmayların Burhan Eşer isminde karar kıldığı vurgulandı. Daha önce teknik adamlık tecrübesi bulunmayan Eşer, Bodrum FK'da sırasıyla İsmet Taşdemir, Volkan Demirel ve Jose Morais'in yardımcılığını yaptı.







#Bodrum FK
#Burhan Eşer
#1. Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ sonuç sorgulama ekranı 2025: Milli Savunma Üniversitesi 2025 tercih sonuçları neden açıklanmadı, hangi tarihte açıklanacak?