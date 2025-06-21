Bodrum FK'da teknik direktör için karar verildi

Daha önce Ertuğrul Arslan'la da temasa geçen kurmayların Burhan Eşer isminde karar kıldığı vurgulandı. Daha önce teknik adamlık tecrübesi bulunmayan Eşer, Bodrum FK'da sırasıyla İsmet Taşdemir, Volkan Demirel ve Jose Morais'in yardımcılığını yaptı.