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Bahattin Eken: Aday değilim

Bahattin Eken: Aday değilim

16:4218/06/2025, Çarşamba
IHA
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Bahattin Eken, başkanlığı döneminde Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşadı.
Bahattin Eken, başkanlığı döneminde Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşadı.

Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken, 28 Haziran Cumartesi günü yapılacak kongrede aday olmayacağını açıkladı.

Sivasspor’da hareketli saatler yaşanıyor. Kulüp tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan ve 28 Haziran’da yapılacak olan olağanüstü genel kurul öncesi mevcut başkan Bahattin Eken’den açıklama geldi. Eken yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:


"28 Haziran Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurulda, Sivasspor Kulübü Başkanlığına yeniden aday olmayacağımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım. Bu onurlu görevi yürüttüğüm süre boyunca, büyük bir özveriyle çalıştık. Her zaman kulübümüzün menfaatlerini önceleyen bir anlayışla hareket ettim. Şimdi ise, Sivasspor’umuzun geleceği adına bayrağı devretme zamanı geldiğine inanıyorum. Görevi devralacak yeni başkan ve yönetime şimdiden başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte de kulübümüzün yanında olmaya ve desteğimi sürdürmeye devam edeceğim. Temennim, Sivasspor’umuzun daha da güçlenerek yoluna devam etmesi ve camiamızın yeni zaferlerle gururlanmasıdır. Bu süreçte bana destek veren taraftarlarımıza, yönetim kurulumuza, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım. Saygılarımla."




#Sivasspor
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#Bahattin Eken
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