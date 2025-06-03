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Rıza Çalımbay Sivasspor'a veda etti

Rıza Çalımbay Sivasspor'a veda etti

Ömer Faruk Temür
19:173/06/2025, mardi
Yeni Şafak
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Teknik direktör Rıza Çalımbay
Teknik direktör Rıza Çalımbay

Süper Lig'e veda eden Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kulübe veda mesajı yayımladı. Yeni sezonda başarılar dileyen Çalımbay, "Ne yazık ki hedeflediğimiz sonuçları elde etmek mümkün olmadı. Sivasspor'un her zaman daha iyiye gitmesi için en içten dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Sivasspor'da sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona eren teknik direktör Rıza Çalımbay, kulübe veda mesajı yayımladı.


Çalımbay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kırmızı-beyazlılara veda ederek yeni sezonda başarılar diledi.


Sivasspor'un kendisi için sadece bir kulüp olmadığını belirterek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, "Büyük bir sevgi ve saygı duyduğum, her zaman kalbimde özel bir yere sahip olan güçlü bir camiadır. Bu camianın içinde olmak ve mücadele etmek benim için her zaman ayrı bir onur olmuştur. Ekibimle birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık; sahada ter döken futbolcularımız büyük bir mücadele örneği gösterdi. Ne yazık ki hedeflediğimiz sonuçları elde etmek mümkün olmadı. Sivasspor'un her zaman daha iyiye gitmesi ve hak ettiği başarılara ulaşması için en içten dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.






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