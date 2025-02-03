Bodrum'da Volkan Demirel dönemi bitti

Bodrum FK’dan yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.