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Bodrum'da Volkan Demirel dönemi bitti

Bodrum'da Volkan Demirel dönemi bitti

15:473/02/2025, Pazartesi
DHA
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Volkan Demirel 13 maçta sadece 2 galibiyet alabildi.
Volkan Demirel 13 maçta sadece 2 galibiyet alabildi.

Süper Lig’de düşme hattından kurtulamayan Bodrum Futbol Kulübü, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Bodrum FK'da Volkan Demirel dönemi sona erdi.


Bodrum FK’dan yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.


Takımı 2’nci Lig’den Süper Lig’e taşıyan İsmet Taşdemir’den devralan Volkan Demirel, Bodrum FK ile 13 maça çıktı. Muğla ekibi süreçte 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 10 puan topladı.


Bodrum FK, önümüzdeki maçlara yeni bir teknik ekiple çıkmaya hazırlanıyor.





#Süper Lig
#Bodrum Futbol Kulübü
#Volkan Demirel

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