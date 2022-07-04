Boldrin Samsunspor’da

Yaz transfer sezonuna hızlı giren Samsunspor, 11. transferinde Boldrin’i kadrosuna kattı.

1+1 yıllık anlaşma

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Hoş geldin Fernando Henrique Boldrin. Kulübümüz, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernando Henrique Boldrin ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlılar bu sezon ayrıca Gaetan Laura, Yusuf Ensar Poyrazlı, Arvydas Novikovas, Şener Kaya, Amir Emin Arlı, Celil Yüksel, Mücahid Albayrak, Yusuf Abdioğlu, Alim Öztürk ve Jakup Szumski gibi önemli isimleri de kadrosuna katmıştı.

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5 sezondur Süper Lig’de forma giyen Fernando Boldrin, geçen sezon Rizespor formasıyla 26 maça çıkarken, 1 gol 6 asist yaptı.