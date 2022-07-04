Spor Boldrin Samsunsporda
TRANSFER

Boldrin Samsunspor’da

Samsunspor son olarak Süper Lig’de Çaykur Rizespor forması giyen Fernando Henrique Boldrin ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

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Haber Merkezi İHA
Boldrin Samsunspor’da
Fernando Boldrin, Süper Lig'de çıktığı 138 maçta 20 gol, 21 asist yapma başarısı göstermişti.

Yaz transfer sezonuna hızlı giren Samsunspor, 11. transferinde Boldrin’i kadrosuna kattı.

1+1 yıllık anlaşma

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Hoş geldin Fernando Henrique Boldrin. Kulübümüz, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernando Henrique Boldrin ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlılar bu sezon ayrıca Gaetan Laura, Yusuf Ensar Poyrazlı, Arvydas Novikovas, Şener Kaya, Amir Emin Arlı, Celil Yüksel, Mücahid Albayrak, Yusuf Abdioğlu, Alim Öztürk ve Jakup Szumski gibi önemli isimleri de kadrosuna katmıştı.

  • 5 sezondur Süper Lig’de forma giyen Fernando Boldrin, geçen sezon Rizespor formasıyla 26 maça çıkarken, 1 gol 6 asist yaptı.

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