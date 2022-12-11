Spor ÖZET | Boluspor-Bandırmaspor 2-2
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ÖZET | Boluspor-Bandırmaspor: 2-2

1. Lig'in 17. haftasında Boluspor sahasında Bandırmaspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ilk golü Bandırmaspor'dan gelirken, daha sonra Boluspor bulduğu golle 2-1 öne geçti. Fakat 90+2. dakikada Bandırmaspor'dan Fatih Kurucuk skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele bu şekilde sona erdi. Boluspor-Bandırmaspor maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Boluspor-Bandırmaspor 2-2 maç özeti izle: 1. Lig maç özetleri
Boluspor-Bandırmaspor karşılaşmasından bir kare.

1. Lig’in 17. haftasında Boluspor sahasında Bandırmaspor ile karşılaştı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Bandırmaspor, beraberlik golünü 90+2. dakikada atarken, bu golle bir puanın sahibi oldu.

Boluspor'un gollerini 28. dakikada Joel Kayamba ve 70. dakikada Naby Youssouf Oulare kaydetti. Bandırmaspor'un gollerini ise 13. dakikada penaltıdan Atabey Çiçek ve 90+2. dakikada Fatih Kurucuk kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Boluspor puanını 26'ya, Bandırmaspor ise 25'e yükseltti.

Boluspor-Bandırmaspor maç özeti

  • 13. dakikada Bandırmaspor atağında Sedat Şahintürk’ün ceza sahasına yaptığı ortada Caner Hüseyin Baş’ın yerde kalmasıyla Bandırmaspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Atabey Çiçek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
  • 28. dakikasında sol kanattan atak geliştiren Boluspor’da, Bülent Cevahir’in ortasında ceza sahası içinde Joel Kayamba Ngandu’nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
  • 37. dakikada sol kanattan atak geliştiren Dejvi Bregu, defansın yaptığı müdahale ile yerde kaldı. Penaltı atışında doğru köşeyi tahmin eden Ioannıs Gelios, Gökhan Alsan’a geçit vermedi.
  • 68. dakikada korner sonrasında ceza sahası içeresinde oluşan karambolde topa kafa vuran Naby Youssouf Oulare, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
  • 90+2. dakikada Alpay Koldaş’ın uzun kullanan taç sonrasında ceza sahasında içinde topla buluşan Fatih Kurucuk’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

Boluspor-Bandırmaspor maçının özetini izle

Boluspor-Bandırmaspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.

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