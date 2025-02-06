Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, Vusal'ın 12. dakikadaki golüyle 1-0 geriye düştü ancak 21'de Morata'nın golüyle eşitliği yakaladı. 44'te sahneye çıkan Eyüp Aydın, Galatasaray'ı soyunma odasına 2-1 önde götüren golü kaydetti. 72'de Yusuf Demir ve 74'te Ahmed Kutucu attığı gollerle maçın skorunu belirledi: 1-4.





BOLUSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ





Boluspor: Kubilay, Ali, Onur Atasayar, Liço, Eren, Mukairu, Naby, Siraçhan, Kaan, İshak, Vusal.





Galatasaray: Günay, Jelert, Metehan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Eyüp, Efe, Yusuf, Ahmed, Morata.





Maçın önemli dakikaları





12. dakikada İlhami Siraçhan Nas takım arkadaşı ile duvar pası yaparak ceza sahası içi sol çaprazına doğru girdi ve buradan şutunu çekti. Kaleci'den seken topu altıpas sol tarafında tekrar kontrol eden İlhami Siraçhan Nas pasını penaltı noktasına doğru gönderdi Bu noktada bulunan Vusal Isgandarli bekletmeden yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu: 1-0









15. dakikada penaltı noktası gerisinde topla buluşan Ahmed Kutucu yerden sert vurdu ancak meşin yuvarlak kalenin hemen sağ tarafından dışarı çıktı.





16. dakikada Vusal Isgandarli'nin pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dean Lico topu altıpas sağ çaprazına kadar sürerek yerden sert vurdu ancak kaleci Günay Güvenç iyi yer tutarak gole izin vermedi.





21. dakikada Yusuf Demir'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Alvaro Morata, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1









25.dakikada Vusal Isgandarli'nın penaltı noktasına doğru havadan gönderdiği pasta savunmada Abdülkerim Bardakcı'nın ters vuruşunda araya giren Paul Mukairu vuruşunu yapmak istedi ancak bu vuruş çok etkili olmadı.





28. dakikada Paul Mukairu'nun pası ile penaltı noktasının gerisinde topla buluşan İlhami Siraçhan Nas bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Günay Güvenç sol köşeye uzanarak topu kontrol etmeyi başardı.





34. dakikada Ahmed Kutucu'nun pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Demir sol ayağının içi ile vuruşunu yaptı ancak kaleci Kubilay Anteplioğlu sol köşeye uzanarak gole izin vermedi.





44. dakikada Boluspor savunması kullanılan köşe vuruşundan sonra topu uzaklaştırmakta güçlük çekti. Ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Eyüp Aydın, sol ayağı ile harika bir şut çıkardı ve sol direğe çarpan top filelerle buluştu: 1-2





🔥 Galatasaray, Eyüp Aydın'ın nefis golüyle Boluspor karşısında 2-1 öne geçti. #BSvGS pic.twitter.com/T3dXTf5eyH — A Spor (@aspor) February 6, 2025





Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.





55. dakikada Vusal'ın ceza sahası dışından vurduğu top kaleci Günay'da kaldı.





73. dakikada Yusuf Demir, ceza sahası içinde köşeye doğru yaptığı vuruşta golü buldu ve Galatasaray farkı ikiye çıkardı: 1-3.









🔥 YUSUF DEMİR'DEN HARİKA BİR GOL!



🦁 Galatasaray, 73. dakikada Yusuf'un attığı golle Boluspor karşısında 3-1 öne geçiyor. #ZTK pic.twitter.com/TAlLVFWKGc — A Spor (@aspor) February 6, 2025





74. dakikada sahneye çıkan Ahmed Kutucu, Yusuf Demir'in asistinde sol ayağı ile topu ceza sahası içinden ağlara gönderdi ve skor 1-4'e geldi.













76. dakikada Bolusporlu Liço'nun, ceza sahasında kontrol edip yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı.





78. dakikada Eyüp Aydın'ın ceza sahası dışından sert vurduğu topu kaleci Kubilay çıkardı.





Maç, Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.





Maçla ilgili notlar





*Galatasaray, Türkiye Kupası'nda grup aşamasındaki ilk müsabakasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.





*Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jakobs bu maçta forma giyemedi.





*Boluspor, kupadaki ilk maçında Süper Lig temsilcisi ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.



