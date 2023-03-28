1.Lig'in 29. haftasında Boluspor sahasında lider Samsunspor'u konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi geriye düşmesine rağmen 5-1 kazandı. Ayrıca Boluspor'da Hakan Bilgiç 51. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.





Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 47, 53(P) ve 61. dakikalarda Douglas Tanque, 74. dakikada Antonio Tomane ile 84. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti, Boluspor'un tek golünü ise 8. dakikada Gökhan Alsan attı.





Alınan bu sonucun ardından Samsunspor puanını 60'a çıkardı. Boluspor ise 41 puanda kaldı. Gelecek hafta Samsunspor sahasında Pendik'i konuk edecek. Boluspor ise Adanaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle hükmen galip sayılacak.





Boluspor-Samsunspor maç özeti izle

Boluspor-Samsunspor özet

8'inci dakikada sağ kanattan gelişen Boluspor atağında Hakan Bilgiç'in ortasına Gökhan Alsan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

47'nci dakikada Fofana’nın ceza sahası içerisine attığı pası alan Douglas Saouza, topa düzgün vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

51'inci dakikada Samsunspor atağında ceza sahası içinde top Hakan Bilgiç'in eline değdi. Hakan Bilgiç 2'inci sarı karttan kırmızı kart görürken hakem penaltı noktasını gösterdi.

52'nci dakikada Tanque'nin kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu. 2-1

61'inci dakikada Samsunspor'un kullandığı kornerde ceza sahası içinde Tanque'nin kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı. 3-1

74'üncü dakikada Fofana'nın ceza sahası içinde çizgiden açtığı yerden ortayı Tomane kaleye göndererek golü buldu. 4-1

84'üncü dakikada Samsunspor kontra atağında kaleciden dönen topu Soner Aydoğdu tamamladı. 5-1

Mücadele 5-1 sona erdi.







