Spor Bonservisi elinde olan Martin Linnes Trabzonspora önerildi
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Bonservisi elinde olan Martin Linnes Trabzonspor'a önerildi

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Martin Linnes kendine kulüp arıyor. Norveçli bek oyuncusunun transferi için son gündeme gelen takım Trabzonspor. 29 yaşındaki futbolcunun temsilcileri, bek oyuncusu arayan bordo mavililere iki kanatta da oynaması dolayısıyla Linnes'i önerdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bonservisi elinde olan Martin Linnes Trabzonspora önerildi
Martin Linnes, Galatasaray'da 101 lig maçına çıkmıştı.

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Martin Linnes, henüz bir kulüple anlaşma sağlayamadı. Norveçli bek oyuncusu Türkiye'de futbol hayatına devam etmek isterken menajerleri Trabzonspor'a öneride bulundu.

Sol bek arayan bordo mavililere iki kanatta da oynaması dolayısıyla Linnes'i öneren temsilcileri Trabzonspor yönetiminden haber bekliyor. Bordo mavililerin geçtiğimiz sezonun devre arasında da transfer gündemine gelen Linnes ile ilgili alacağı karar merak konusu.

  • Martin Linnes, Galatasaray formasıyla 101 lig maçına çıkarken 2 gol atmış 11 de asist yapmıştı.

Öte yandan henüz bir sol bek transferi yapmayan Trabzonspor, yeni sezon öncesinde orta saha için kadroya katılan ancak sol bek oynayabilen Trondsen'i bu bölgede kullanmayı planlıyor.

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