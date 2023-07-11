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Spor

Borini Pirlo'nun yanına gitti

Adı Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Fabio Borini, ülkesinin takımlarından Sampdoria'ya transfer oldu.

10:42 . 11/07/2023 Salı
AA
Pirlo, Karagümrük'ten öğrencisi Borini'yi yeni takımına dahil etti.

Pirlo, Karagümrük'ten öğrencisi Borini'yi yeni takımına dahil etti.

İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) ekiplerinden Sampdoria, geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen Fabio Borini'yi kadrosuna kattı.


İtalyan kulübünden yapılan açıklamaya göre, Türk temsilcisiyle kontrat süresi dolan 32 yaşındaki İtalyan oyuncuyla 2 sezonluk anlaşmaya varıldığı belirtildi.


2022-23 sezonunda Fatih Karagümrük forması ile lig ve kupada 31 maça çıkan Borini, 21 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.


Sampdoria, geçen sezon yine VavaCars Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Andrea Pirlo'yu yaz transfer döneminde teknik direktörlüğe getirmişti.


Borini, Sampdoria formasıyla poz verdi.







#Fabio Borini
#Sampdoria
#Karagümrük
3 saat önce
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