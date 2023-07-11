Borini Pirlo'nun yanına gitti

İtalyan kulübünden yapılan açıklamaya göre, Türk temsilcisiyle kontrat süresi dolan 32 yaşındaki İtalyan oyuncuyla 2 sezonluk anlaşmaya varıldığı belirtildi.

2022-23 sezonunda Fatih Karagümrük forması ile lig ve kupada 31 maça çıkan Borini, 21 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.