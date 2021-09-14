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Borussia Dortmund kadroyu açıkladı Beşiktaşlılar sevindi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’a konuk olacak Borussia Dortmund’da kamp kadrosu belli oldu. Alman ekibinin kadrosunda çok önemli eksikler bulunuyor.

Haber Merkezi İHA
Borussia Dortmund kadroyu açıkladı Beşiktaşlılar sevindi
Borussia Dortmund, Beşiktaş maçı için bugün İstanbul'a geliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’a konuk olacak Borussia Dortmund’da kamp kadrosu belli oldu. Alman ekibinin kadrosunda Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagaou, Schulz ve Schmelzer yer almadı.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında yarın saat 19.45’te Borussia Dortmund’u ağırlayacak. Almanya temsilcisi yarınki müsabaka için yola çıktı.

Teknik Direktör Marco Rose yönetimindeki Dortmund’da Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagaou, Schulz ve Schmelzer kamp kadrosunda yer almadı.

Borussia Dortmund’un Beşiktaş ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda bulunan isimler şöyle;

  • "Manuel Akanji, Jude Bellingham, Julian Brandt, Mahmoud Dahoud, Raphael Guerreiro, Erling Haaland, Marwin Hitz, Mats Hummels, Reinier, Ansgar Knauff, Gregor Kobel, Donyell Malen, Thomas Meunier, Youssoufa Moukoko, Marin Pongracic, Felix Passlack, Marco Reus, Luca Unbehaun, Axel Witsel, Marius Wolf."
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