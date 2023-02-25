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Spor

ÖZET | Bournemouth-Manchester City: 1-4

Premier Lig'de zirve takipçisi Manchester City deplasmanda Bournemouth'u 4-1 yendi. Takımının ikinci golünü atan Erlig Haaland, Man City tarihine geçti. Bournemouth-Manchester City maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

23:02 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Erlig Haaland

Erlig Haaland

Premier Lig'in 25. haftasında Manchester City, Bournemouth'a konuk oldu.

City mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Konuk ekibin gollerini 15'te Alvarez, 29'da Haaland, 45'te Foden atarken 51'de rakip takım oyuncusu Mepham keni kalesine gol attı. Ev sahibi takımın tek golü 83. dakikada Lerman'dan geldi.

Haaland tarihe geçti

Arsenal'ın ardından ikinci sırada yer alan Manchester City puanını 55 yaptı. Bournemouth ise 21 puanda kaldı.

Manchester City'nin ikinci golünü atan Erling Haaland, Premier Lig'de 27 gole ulaştı ve City formasıyla ligde en çok gol atan futbolcu oldu.






#Bournemouth
#Manchester City
#Premier Lig
11 dakika önce
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ÖZET | Bournemouth-Manchester City: 1-4
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