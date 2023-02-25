Erlig Haaland
Premier Lig'in 25. haftasında Manchester City, Bournemouth'a konuk oldu.
City mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Konuk ekibin gollerini 15'te Alvarez, 29'da Haaland, 45'te Foden atarken 51'de rakip takım oyuncusu Mepham keni kalesine gol attı. Ev sahibi takımın tek golü 83. dakikada Lerman'dan geldi.
Haaland tarihe geçti
Arsenal'ın ardından ikinci sırada yer alan Manchester City puanını 55 yaptı. Bournemouth ise 21 puanda kaldı.
Manchester City'nin ikinci golünü atan Erling Haaland, Premier Lig'de 27 gole ulaştı ve City formasıyla ligde en çok gol atan futbolcu oldu.