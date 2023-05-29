Branco van den Boomen'ın yeni takımı belli oldu: Ajax'a 4 yıllık imza attı

Branco van den Boomen
Toulouse'da bu sezon etkili bir performans ortaya koyan Branco van den Boomen, yuvaya geri döndü.
Adı Galatasaray'la da anılan Branco van den Boomen, altyapısından yetiştiği Ajax'a döndü. Hollanda ekibi, transferi resmen duyurdu.
4 yıllık sözleşme imzaladı
Ajax'tan yapılan açıklamada Branco van den Boomen ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Bu sezon Toulouse formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Branco van den Boomen, 6 gol 13 asistlik istatistik yakaladı.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu 9 yıl aradan sonra tekrar Ajax formasını terletecek.