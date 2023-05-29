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Spor

Branco van den Boomen'ın yeni takımı belli oldu: Ajax'a 4 yıllık imza attı

Galatasaray'a da yazılan Branco van den Boomen'in yeni takımı Ajax oldu. Hollanda devi, Toulouse ile sözleşmesini tamamlayan Branco van den Boomen'in transferini resmen duyurdu.

20:10 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Branco van den Boomen

Branco van den Boomen

Toulouse'da bu sezon etkili bir performans ortaya koyan Branco van den Boomen, yuvaya geri döndü.


Adı Galatasaray'la da anılan Branco van den Boomen, altyapısından yetiştiği Ajax'a döndü. Hollanda ekibi, transferi resmen duyurdu.

4 yıllık sözleşme imzaladı

Ajax'tan yapılan açıklamada Branco van den Boomen ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.


Bu sezon Toulouse formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Branco van den Boomen, 6 gol 13 asistlik istatistik yakaladı.


27 yaşındaki orta saha oyuncusu 9 yıl aradan sonra tekrar Ajax formasını terletecek.




#Branco van den Boomen
#Ajax
#transfer
19 dakika önce
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