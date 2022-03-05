Brentford Eriksen'in 11 başladığı maçı kazandı

Avrupa Şampiyonası'nda yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından futbola ara veren Christian Eriksen, yeniden sahalara dönmüştü. Inter ile sözleşmesini feshettikten sonra bir süre bireysel antrenmanlar yapan ve daha sonra Premier Lig ekibi Brentford ile anlaşarak, sahalara tekrar dönüş yapan Danimarkalı futbolcu, takımında ilk 11 başladığı maçta 3 puan aldı.

90 dakika sahada kadı

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında deplasmanda Norwich City ile karşılaşan Brenfort'ta Eriksen maça ilk 11'de başladı. Karşılaşma Brentford'un 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Böylece Christian Eriksen, Brentford ile 11'de çıktığı ilk maçında galibiyet aldı. Danimarkalı futbolcu 90 dakika sahada kaldı.

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Kırmızı-siyahlı ekibin galibiyeti getiren gollerini ise 32, 53, ve 58. dakikalarda ikisi penaltıdan olmak üzere Ivan Toney kaydetti. Norwich'in tek golü 90. dakikada Teemu Pukki'den geldi.

Bu sonucun ardından Brentford puanını 27'ye yükseltirken Norwich City 17 puanda kaldı.