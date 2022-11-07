Spor Brezilyanın 2022 Dünya Kupası kadrosu belli oldu
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Brezilya'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Brezilya Futbol Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu. 26 kişilik kadroda 39 yaşındaki Dani Alves de yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Brezilya Milli Takımının 2022 Dünya Kupası kadrosu belli oldu
Brezilya Milli Takımı'ın kadrosu belli oldu

Brezilya Futbol Milli Takımı, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na kısa bir süre kala geniş kadrosunu açıkladı. Kadroda, 39 yaşındaki Dani Alves ile birlikte Thiago Silva, Vinicius Jr., Gabriel Jesus, Neymar ve Alex Telles gibi isimler de yer aldı.

İşte Brezilya'nın kadrosu:

  • Alisson, Ederson, Weverton, Danilo, Dani Alves, Alex Sandro, Alex Telles, Thiago Silva, Marquinhos, Militao, Bremer, Casemiro, Fabinho, Guimaraes, Fred, Paqueta, Ribeiro, Neymar, Vinicius Jr, Gabriel Jesus, Antony, Raphinha, Richarlison, G. Martinelli, Rodrygo, Pedro.

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FOTOĞRAF 10
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NGolo Kante - Fransa
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Paul Pogba - Fransa
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Paulo Dybala - Arjantin
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Diogo Jota - Portekiz
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Georginio Wijnaldum - Hollanda
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Philippe Coutinho - Brezilya
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Reece James - İngiltere
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Ben Chilwell - İngiltere
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Arthur Melo - Brezilya
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Bouna Sarr - Senegal
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