Brezilya'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Brezilya Futbol Milli Takımı, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na kısa bir süre kala geniş kadrosunu açıkladı. Kadroda, 39 yaşındaki Dani Alves ile birlikte Thiago Silva, Vinicius Jr., Gabriel Jesus, Neymar ve Alex Telles gibi isimler de yer aldı.

İşte Brezilya'nın kadrosu:

Alisson, Ederson, Weverton, Danilo, Dani Alves, Alex Sandro, Alex Telles, Thiago Silva, Marquinhos, Militao, Bremer, Casemiro, Fabinho, Guimaraes, Fred, Paqueta, Ribeiro, Neymar, Vinicius Jr, Gabriel Jesus, Antony, Raphinha, Richarlison, G. Martinelli, Rodrygo, Pedro.

Brezilya Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu belli oldu



🔹 Kadroda, 39 yaşındaki Dani Alves de yer aldı. pic.twitter.com/FH3DG0CVan — SPOR (@yenisafakspor) November 7, 2022

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