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Brezilya teknik direktör Dorival Junior ile yollarını ayırdı

Brezilya teknik direktör Dorival Junior ile yollarını ayırdı

10:4529/03/2025, Cumartesi
AA
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Dorival Junior, Brezilya Milli Takımı'ndan önce son olarak geçen yıl Sao Paulo'yu çalıştırdı.
Dorival Junior, Brezilya Milli Takımı'ndan önce son olarak geçen yıl Sao Paulo'yu çalıştırdı.

Brezilya Milli Futbol Takımı, teknik direktör Dorival Junior ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ocak 2024'den beri takımın başında olan Junior ile yolların ayrıldığı belirtildi. 62 yaşındaki teknik adam, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçında Arjantin karşısında yaşanan 4-1 mağlubiyetin ardından ağır eleştirilere maruz kalmıştı.


Brezilya, lider Arjantin'in 10 puan gerisinde, 21 puanla 4. sırada yer alıyor. Junior, ülkesinde Atletico Mineiro, Athletico Paranaense, Santos, Cruzeiro, Coritiba, Internacional, Vasco da Gama, Fluminense ve Palmeiras gibi takımlarda görev alan Junior, son olarak geçen yıl Sao Paulo'yu çalıştırdı.



#Brezilya
#Dorival Junior
#Futbol

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