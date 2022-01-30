Brezilyalı Jean Pyerre GZT Giresunspor’da

GZT Giresunspor, Brezilya'da oynayan Jean Pyerre ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Jean Pyerre’nin devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdüren takımın kampına katıldığı belirtildi.

Pyerre’nin kampta Giresunsporlu yönetici Muzaffer Aygün ile birlikte sözleşme imzaladığının kaydedildiği açıklamada, “Giresunspor'umuz Brezilya ligi takımlarından Gremio'da forma giyen ofansif orta saha oyuncusu Jean Pyerre'yi kiralık olarak 1.5 yıllığına kadrosuna katmıştır. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılar diliyoruz” denildi.