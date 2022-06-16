Spor Bruma artık Fenerbahçeli
TRANSFER

Bruma artık Fenerbahçeli

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'nın satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Bruma artık Fenerbahçeli
Bruma sarı-lacivertli formayı giydi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Hollanda'nın PSV takımında forma giyen Bruma, satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandı.

27 yaşındaki Portekizli oyuncunun Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de hazır bulundu.

Açıklamada, "Bruma'ya 'Türkiye'nin en büyük spor kulübüne hoş geldin' diyor, çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Portekiz'in Sporting takımında yetişen Bruma, 2013'te Galatasaray'a transfer oldu. Bir sezon İspanya'da Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Portekizli oyuncu, 2017'de Almanya'nın Leipzig ekibine geçti. Sonrasında Hollanda'nın PSV takımına transfer olan Bruma, 1 sezon Yunanistan temsilcisi Olimpiakos'ta kiralık olarak oynadı.

Bruma, Galatasaray'da 85 resmi maçta 15 kez gol sevinci yaşadı.

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