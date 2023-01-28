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Spor

Fenerbahçe Bruma'yı kiraladı

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe, sezon başında PSV Eindhoven'dan kiraladığı Armindo Bruma'nın sözleşmesindeki zorunlu satın almanın devreye girdiğini ve oyuncuyu 4.25 milyon euro bedelle kadrosuna kattığını açıklamıştı. Sarı-lacivertliler, bu sezon lisansını çıkarmadığı Bruma'yı başka bir takıma kiraladı. Peki, Bruma hangi takıma kiralandı? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
19:26 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bruma'nın güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 3.6 milyon euro

Bruma'nın güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 3.6 milyon euro

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Bruma'nın bonservisinin alındığını açıklamıştı. Sezon sonu için PSV Eindhoven'dan zorunlu satın alması olan 28 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertliler, erken davrandı ve oyuncuyu devre arasında kadrosuna kattı.


Fenerbahçe Bruma'yı kiraladı

Sezonun ilk yarısında Bruma'nın lisansını çıkarmayan Fenerbahçe, ikinci yarı da 28 yaşındaki oyuncuyu kullanmayı düşünmüyor. Portekiz basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertli takım, Bruma'yı kiraladı. O Jogo'nun haberine göre Fenerbahçe, Bruma'yı sezon sonuna kadar Braga'ya kiraladı. 28 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde Portekiz'e giderek resmi sözleşmeyi imzalayacağı iddia edildi.


Bruma bu sezon sadece 5 karşılaşmada forma giydi ve 1 asist yaptı.







#Bruma
#Fenerbahçe
#Braga
41 dakika önce
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Fenerbahçe Bruma'yı kiraladı
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