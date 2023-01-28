Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Bruma'nın bonservisinin alındığını açıklamıştı. Sezon sonu için PSV Eindhoven'dan zorunlu satın alması olan 28 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertliler, erken davrandı ve oyuncuyu devre arasında kadrosuna kattı.





Fenerbahçe Bruma'yı kiraladı

Sezonun ilk yarısında Bruma'nın lisansını çıkarmayan Fenerbahçe, ikinci yarı da 28 yaşındaki oyuncuyu kullanmayı düşünmüyor. Portekiz basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertli takım, Bruma'yı kiraladı. O Jogo'nun haberine göre Fenerbahçe, Bruma'yı sezon sonuna kadar Braga'ya kiraladı. 28 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde Portekiz'e giderek resmi sözleşmeyi imzalayacağı iddia edildi.





Bruma bu sezon sadece 5 karşılaşmada forma giydi ve 1 asist yaptı.























