Bruno Peres ile yollar ayrıldı

Peres, bu sezon bordo-mavili formayla 11 maça çıktı.
Bordo-mavili kulüp ayrılığı duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Bruno Da Silva Peres arasındaki 31.05.2024 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.
Peres'in alacaklarının yarısından vazgeçtiği, kalan kısmının ise 6 taksit halinde ödeneceği bildirildi.
2021-22 sezonunda transfer edilen Bruno Peres, Trabzonspor'da Süper Lig şampiyonluğu ve TFF Süper Kupa zaferi yaşamıştı.