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Spor

Bruno Peres ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da Brezilyalı sağ bek Bruno Peres'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

17:22 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Peres, bu sezon bordo-mavili formayla 11 maça çıktı.

Peres, bu sezon bordo-mavili formayla 11 maça çıktı.

Bordo-mavili kulüp ayrılığı duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Bruno Da Silva Peres arasındaki 31.05.2024 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.


Peres'in alacaklarının yarısından vazgeçtiği, kalan kısmının ise 6 taksit halinde ödeneceği bildirildi.


2021-22 sezonunda transfer edilen Bruno Peres, Trabzonspor'da Süper Lig şampiyonluğu ve TFF Süper Kupa zaferi yaşamıştı.







#Trabzonspor
#Bruno Peres
#Süper Lig
1 saat önce
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