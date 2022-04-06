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Spor Bryan Robsondan Galatasaray itirafı" Hayatımda oynadığım en ürkütücü atmosferdi"
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Bryan Robson'dan Galatasaray itirafı:" Hayatımda oynadığım en ürkütücü atmosferdi"

Manchester United'ın eski oyuncularından Bryan Robson, 1993-1994 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la oynadıkları maçla ilgili, "Galatasaray'la oynadığımız maçtaki tribünler korkutucuydu. Hayatımda oynadığım en ürkütücü atmosferdi." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bryan Robsondan Galatasaray itirafı: Hayatımda oynadığım en ürkütücü atmosferdi
Galatasaray maçı çıkış tünelinden sahaya gelen Bryan Rabson

Manchester United'ın efsaneleri arasında yer alan Bryan Robson, kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. Rabson oynadığı en ürkütücü atmosferin Galatasaray maçı olduğunu ifade etti.

Benim Hikayem (My Story) belgesel serisine konuk olan Robson, 1993-94'teki Manchester United-Galatasaray eşleşmesiyle ilgili şunları söyledi, "Stadyuma vardığımızda içeri girdik ve ısınmaya çıktık. Maçtan önce taraftarlardan bahsetmişlerdi ama yaşadıklarımız çılgıncaydı. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Sahaya çıkmak için merdivenleri kullandığımızda gördüğümüz tek şey dumandı. Zeminin bazı kısımlarını göremiyorduk çünkü çok fazla havai fişek patlamıştı. Sahadaki herkesin size karşı gösterdiği saldırganlık korkutucuydu. En üst seviyede kupalar kazanmak ve böyle durumlarla başa çıkabilmek için zihinsel olarak çok güçlü olmalısınız" dedi.

  • "En ürkütücü atmosferdi"
  • "Kariyerim boyunca oynadığım deplasman maçlarıyla ilgili pek çok şeyi hatırlıyorum. Galatasaray'la oynadığımız maçtaki tribünler korkutucuydu. Hayatımda oynadığım en ürkütücü atmosferdi."

"Dirseğime sekiz dikiş atıldı"

"Son düdük çaldığında ilk fark ettiğim Eric Cantona oldu. Eric topu aldı ve uzağa dikti. Çünkü sinirliydi. Bunu gözlerinden görebiliyordum. Aptalca bir şey yapacaktı ve bu yüzden yanına gittim. Diğerlerinin sakin olacağını biliyordum. Merdivenlere gelir gelmez polis, Eric'in kafasına vurdu ve bizi merdivenlerden aşağı itmek için müdahale etti. Sonrasında duvara çarptım ve kolumu kırdım. Dirseğime sekiz dikiş atıldı. Bu yüzden UEFA maçtan sonra çok sayıda rapor ve soruşturma istedi."

1993-94 sezonunda Manchester United'la eşleşen Galatasaray, ilk maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılmış, ikinci maçın golsüz eşitlikle tamamlanmasının ardından deplasman golü avantajıyla bir üst tura yükselmişti.
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