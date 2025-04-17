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Buffon hayatının golünü oğlundan yedi: İtalya'yı seçmedi

Buffon hayatının golünü oğlundan yedi: İtalya'yı seçmedi

16:3817/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
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Buffon'un oğlu Louis Thomas - Gianluigi Buffon
Buffon'un oğlu Louis Thomas - Gianluigi Buffon

İtalyan efsanesi Gianluigi Buffon'un futbolcu oğlu Louis Thomas Buffon dikkat çeken tercihe imza attı. Thomas'ın milli takım tercihi futbol kamuoyunu şaşırttı.

Futbol dünyasında gelmiş geçmiş en başarılı kalecilerinden biri olan İtalyan efsanesi Gianluigi Buffon'un oğlu Louis Thomas Buffon dikkat çeken tercihe imza attı.


Çek manken Alena Seredova ile evli olan efsane Buffon'un büyük oğlu Louis Thomas'ın milli takım tercihi futbol kamuoyunu şaşırttı. 17 yaşındaki Louis Thomas, şu anda İtalya'da Pisa'nın altyapısında forma giyiyor.


Louis Thomas, İtalya ile efsaneleşen babasının aksine annesinin ülkesi Çekya'yı tercih ettiğini açıkladı. Thomas, Çekya'nın alt yaş milli takımlarından davet aldı.





#Gianluigi Buffon
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