Spor Bülent Korkmaz "İki mevkiye oyuncu bakıyoruz"
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Bülent Korkmaz: "İki mevkiye oyuncu bakıyoruz"

1.Lig ekiplerinden Rizespor teknik direktörü Bülent Korkmaz, antrenman öncesi açıklamalar yaptı.

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Haber Merkezi İHA
Bülent Korkmaz: İki mevkiye oyuncu bakıyoruz
Bülent Korkmaz

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, açıklamalarda bulundu.

"Herkes çalışıyor"

Antrenman öncesi konuşan Korkmaz, "Şimdi iki mevkiye oyuncu bakıyoruz. O mevkiye doğru oyuncuyu bulabilmek için cidden herkes çalışıyor. O mevkilerde geç kaldık ama çok detaylı davranıyoruz çok önemli. O iki mevkiyi de tamamladıktan sonra transferleri tamamlamış olacağız" dedi.

"Forvet transferi istiyorum"

Futbolcuların performansından dolayı memnun olduğunu söyleyen genç teknik adam, "Oyuncular çok iyi çalışıyor. Oyuncularımdan çok memnunum. Her şey iyi gidiyor. O iki transferi de yaparsak lig başlamadan transferi bitirmiş oluruz. Ben santrfor mevkine bir oyuncu istiyorum. Bir aydır yöneticilerle beraber o mevki üzerine çok çalışıyoruz. Bazen oyuncudan bazen menajerinden bazen de kulübünden dolayı anlaşamadığımız oyuncular var. Tabi bu iş kolay olmuyor. O mevki çok önemli bir mevki dolayısıyla çok detaylı davranıyoruz. Bir çok oyuncuyla görüşüldü olmadı. Bu mevkide oyuncuyu daha önce programlamıştık geç kalındı ama yapacak da bir şey yok" şeklinde konuştu

"Doğru hamleler yapmaya çalışıyoruz"

Doğru hamleler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah istediğimiz hamleleri yapabiliriz. Mahsun Capkan, Eren ve Güvenç Usta’ya yüzlerine karşı başka bir takımda oynamalarını söyledim. Nihayetinde burada fazla forma şansı bulaşamayacaklar. Başka bir takımda oynayarak kendilerini geliştirebilirler" ifadelerini kullandı.

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