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Bülent Yenihayat’a 2 maç ceza

Bülent Yenihayat’a 2 maç ceza

14:4221/03/2025, Cuma
IHA
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Bülent Yenihayat, Elzığspor başında çıktığı 54 maçta 2.19 puan ortalaması yakaladı.
Bülent Yenihayat, Elzığspor başında çıktığı 54 maçta 2.19 puan ortalaması yakaladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ankara Demirspor maçındaki olaylardan ötürü Elazığspor’a ihtar cezası verirken, teknik direktör Bülent Yenihayat’a da 2 maç ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Elazığspor’a ve teknik direktör Bülent Yenihayat’a Ankara Demirspor maçındaki eylemler nedeniyle ceza verdi.


Bordo-beyazlı kulübe ihtar, teknik direktör Yenihayat’a 2 maç ceza veren PFDK, Kulüp Medya Sorumlusu Yusuf Mert Karadaş’a 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.


PFDK’nın 20 Mart 2025 tarih ve 48 sayılı toplantısında aldığı kararlarda, "Çimentaş Elazığspor Kulübü’nün, 16 Mart 2025 tarihinde oynanan Ankara Demirspor-Çimentaş Elazığspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Çimentaş Elazığspor Kulübü teknik sorumlusu Bülent Yenihayat’ın, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin 500 lira para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Çimentaş Elazığspor Kulübü görevlisi Yusuf Mert Karadaş’ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.







#2. Lig
#Elazığspor
#PFDK

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