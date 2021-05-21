Spor Burak Elmastan Fatih Terim açıklaması "Yeni hoca gelirse sözleşmeyi iptal ederiz"
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Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması: "Yeni hoca gelirse sözleşmeyi iptal ederiz"

Galatasaray Kulübünde 19 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulda adaylığını açıklayan Burak Elmas, mevcut yönetimin yeni bir teknik direktör ile anlaşması durumunda seçilirse söz konusu sözleşmeyi iptal edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak Elmastan Fatih Terim açıklaması: Yeni hoca gelirse sözleşmeyi iptal ederiz
Fatih Terim ve Burak Elmas

Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Mustafa Cengiz'in 1 Haziran 2021 itibarıyla teknik direktör Fatih Terim ile çalışmayacağını ancak yeni yönetim seçilene kadar kendisinin ve yönetim kurulunun göreve devam edeceğini duyurduğunu belirtti.

Mevcut yönetimin seçime kadar geçici olduğunu aktaran Elmas, "1 Haziran'dan itibaren yeni yönetim seçilene kadar kulüp ve bağlı ortaklıklarında geçici göreve yasal olarak devam edecek olan başkan ve yönetim kurulunun yeni bir teknik direktör ile anlaşması halinde, kim olursa olsun seçildiğimiz takdirde ilk iş olarak yapılan mukaveleyi iptal edeceğimizi beyan ederim. Daha önceki yazılı olarak iletmiş olduğumuz tavsiyemizi yineliyorum. Yeni yönetim seçilene kadar sezon planlaması çalışmaları, mevcut hocamız ve divan kurulu üyemiz Sayın Fatih Terim önderliğinde yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

  • Burak Elmas, daha önce yönetim kuruluna gönderdiği dilekçede futbolda yeni sezon yapılanmasının, sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek teknik direktör Fatih Terim idaresinde yapılmasını talep etmişti.

Mustafa Cengiz:
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Mustafa Cengiz: "Fatih Terim özür dilerse tekrar çalışırız"
Mustafa Cengiz: 'Ben olduğum sürece Fatih Terim ile asla sözleşme uzatmayacağım. Sözleşme uzatmak için söylediği sözler beni şok etti. Çıkar özür dilerse o zaman görüşebiliriz.'

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