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Spor

Burak İnce boşa çıktı

Arminia Bielefeld’e iki yıl önce Altınordu’dan transfer olan Burak İnce, Alman ekibinin 3. Lig’e düşmesiyle birlikte serbest kaldı.

14:57 . 17/06/2023 Cumartesi
IHA
Burak İnce Arminia Bielefeld'de sadece 8 maçta forma giyebildi.

Burak İnce Arminia Bielefeld'de sadece 8 maçta forma giyebildi.

Altınordu’nun akademisinden yetişen Burak İnce, kırmızı-lacivertli kulüpte gösterdiği performansla 2021-2022 sezonun devre arasında o dönem Bundesliga’da yer alan Arminia Bielefeld’e 1.3 milyon euro karşılığında transfer oldu.


Takımı ile üst üste iki kez küme düşme üzüntüsü yaşayan ve fazla forma şansı bulamayan 19 yaşındaki futbolcu, 3. Lig’de yabancı oynatılamadığı için sözleşmesi feshedildi ve serbest oyuncu konumuna geçti.


Öte yandan genç oyuncuyu transfer etmek için Türkiye’den birçok takımın harekete geçtiği öğrenildi.



#Arminia Bielefeld
#Burak İnce
#Altınordu
34 dakika önce
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