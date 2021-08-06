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Burak Kapacak Fenerbahçe'de: Anlaşma sağlandı

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, Bursaspor forması giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak ile anlaşma sağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Burak Kapacak Fenerbahçede: Anlaşma sağlandı
Fenerbahçe 21 yaşındaki Burak Kapacak ile anlaşma sağladı

Yabancı sınırı nedeniyle kadrosuna Türk oyuncular kazandırmaya çalışan Fenerbahçe, Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala genç bir yıldızı transfer etti.

Anlaşma sağlandı

Sarı-lacivertli takım, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor forması giyen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Burak Kapacak ile anlaşma sağladı. Genç oyuncunun kulübüyle de anlaşma sağlayan Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Bursaspor altyapısında yetişen Burak Kapacak, geride bıraktığımız sezon 34 maçta 7 gol ve 7 asistle oynamıştı. Sözleşmesi 2024 yılında biten oyuncunun, Transfermarkt verilerine göre güncel bonservis değeri 2 milyon euro.

  • Burak Kapacak'ın adı Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux ile anılıyordu. Hatta genç yıldızın Fransız ekibiyle anlaştığı iddia edilmişti.

Fenerbahçe'den Bünyamin Balcı ve Burak Kapacak harekatı
SPOR
Fenerbahçe'den Bünyamin Balcı ve Burak Kapacak harekatı

Burak Kapacak geride bıraktığımız sezon Bursaspor'un dikkat çeken oyuncuları arasındaydı.
Burak Kapacak geride bıraktığımız sezon Bursaspor'un dikkat çeken oyuncuları arasındaydı.
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