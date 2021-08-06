Burak Kapacak Fenerbahçe'de: Anlaşma sağlandı

Yabancı sınırı nedeniyle kadrosuna Türk oyuncular kazandırmaya çalışan Fenerbahçe, Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala genç bir yıldızı transfer etti.
Anlaşma sağlandı
Sarı-lacivertli takım, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor forması giyen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Burak Kapacak ile anlaşma sağladı. Genç oyuncunun kulübüyle de anlaşma sağlayan Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
Bursaspor altyapısında yetişen Burak Kapacak, geride bıraktığımız sezon 34 maçta 7 gol ve 7 asistle oynamıştı. Sözleşmesi 2024 yılında biten oyuncunun, Transfermarkt verilerine göre güncel bonservis değeri 2 milyon euro.
- Burak Kapacak'ın adı Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux ile anılıyordu. Hatta genç yıldızın Fransız ekibiyle anlaştığı iddia edilmişti.