Burak Kapacak Sivasspor'da

Burak Kapacak Sivasspor formasını giydi.
Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Burak Kapacak, Sivasspor'a kiralandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor’a kiralanmıştır " denildi.
Sivasspor Kulübü de genç futbolcunun transferini duyurdu.
Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Burak Kapacak, 9 Ağustos 2021'de Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 23 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezonu Karagümrük'te kiralık geçirmişti.