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Spor

Burak Kapacak Sivasspor'da

Fenerbahçe Kulübü, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ın Sivasspor'a kiralandığını açıkladı.

15:09 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Burak Kapacak Sivasspor formasını giydi.

Burak Kapacak Sivasspor formasını giydi.

Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Burak Kapacak, Sivasspor'a kiralandı.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor’a kiralanmıştır " denildi.


Sivasspor Kulübü de genç futbolcunun transferini duyurdu.


Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Burak Kapacak, 9 Ağustos 2021'de Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 23 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezonu Karagümrük'te kiralık geçirmişti.









#Fenerbahçe
#Sivasspor
#Burak Kapacak
42 dakika önce
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