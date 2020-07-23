SÜPER LİG

Burak Yılmaz Lille'e mi transfer oluyor?

Lille'in hocası Burak Yılmaz'ı açıkladı

Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Burak Yılmaz'ın transferine ilişkin resmi açıklama geldi. Transfer iddialarını doğrulayan Lille Teknik Direktörü Galtier, 35 yaşındaki golcüyle ilgilendiklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
Burak Yılmaz'ın alacaklarına karşılık bonservisini eline alacağı konuşuluyor.

Burak Yılmaz'ın alacaklarına karşılık bonservisini eline alacağı konuşuluyor.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier, Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz ile ilgilendiklerini söyledi.

Galtier, düzenlediği basın toplantısında, golcü oyuncu ile ilgilendiklerini ancak transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda önlerinde uzun bir yol olduğunu ifade etti.

Loic Remy'nin kulüpten ayrılmasının ardından ona benzer bir futbolcu aradıklarına değinen Fransız teknik adam, Burak Yılmaz'ın deneyimli bir futbolcu olduğunu vurguladı.

Fonte'ye benzetti

Galtier, Burak Yılmaz'ı profesyonelliği ve karakteriyle futbolcularından Jose Fonte'ye de benzettiğini aktardı.

Burak Yılmaz'ı bir takım lideri olarak tanımlayan Galtier, milli futbolcunun da Lille takıma ilgisinin olduğunu kaydetti.

Burak Yılmaz'ın babası transfer sinyalini verdi: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz
Burak Yılmaz'ın babası transfer sinyalini verdi: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz

Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, Lille iddiaları hakkında önemli bir açıklamada bulundu.Radyospor'a konuşan Yılmaz, "Babası peşinden koşan çocuktan futbolcu olmaz. Oğlumla ilgili en iyi kararı menajeri, kulübü ve kendisi verecektir. Oğlum kendisiyle ilgili kararı verecek olgunlukta. Oğlumun Avrupa'dan transfer teklifleri alması beni mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Lille iddialarıyla ilgili şunu söyleyebilirim; ateş olmayan yerden duman çıkmaz" dedi.Burak Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 25 Süper Lig maçında 13 gol atarken, 7 de asist kaydetti. Lille Burak Yılmaz'ın peşinde: İlk görüşme yapıldıMehmet Demirkol'dan Burak Yılmaz için dikkat çeken transfer yorumu


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