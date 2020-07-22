Burak Yılmaz'ın babası transfer sinyalini verdi: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz
Lille Sportif Direktörü Luis Campos'un İstanbul’da Burak Yılmaz ile transfer görüşmesi yaptığı iddia edilmişti. Milli futbolcunun babası Fikret Yılmaz, Lille iddiası hakkında "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" ifadelerini kullandı.
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Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, Lille iddiaları hakkında önemli bir açıklamada bulundu.
Radyospor'a konuşan Yılmaz, "Babası peşinden koşan çocuktan futbolcu olmaz. Oğlumla ilgili en iyi kararı menajeri, kulübü ve kendisi verecektir. Oğlum kendisiyle ilgili kararı verecek olgunlukta. Oğlumun Avrupa'dan transfer teklifleri alması beni mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Lille iddialarıyla ilgili şunu söyleyebilirim; ateş olmayan yerden duman çıkmaz" dedi.
Burak Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 25 Süper Lig maçında 13 gol atarken, 7 de asist kaydetti.
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