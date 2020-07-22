SÜPER LİG

Burak Yılmaz Lille'e transfer olacak mı?

Burak Yılmaz'ın babası transfer sinyalini verdi: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz

Lille Sportif Direktörü Luis Campos'un İstanbul’da Burak Yılmaz ile transfer görüşmesi yaptığı iddia edilmişti. Milli futbolcunun babası Fikret Yılmaz, Lille iddiası hakkında "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'la bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'la bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, Lille iddiaları hakkında önemli bir açıklamada bulundu.

Radyospor'a konuşan Yılmaz, "Babası peşinden koşan çocuktan futbolcu olmaz. Oğlumla ilgili en iyi kararı menajeri, kulübü ve kendisi verecektir. Oğlum kendisiyle ilgili kararı verecek olgunlukta. Oğlumun Avrupa'dan transfer teklifleri alması beni mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Lille iddialarıyla ilgili şunu söyleyebilirim; ateş olmayan yerden duman çıkmaz" dedi.

  • Burak Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 25 Süper Lig maçında 13 gol atarken, 7 de asist kaydetti.

Burak Yılmaz ve babası Fikret Yılmaz
Burak Yılmaz ve babası Fikret Yılmaz

Lille Burak Yılmaz'ın peşinde: İlk görüşme yapıldı
Lille Burak Yılmaz'ın peşinde: İlk görüşme yapıldı

Bu sezon Beşiktaş ile 25 Süper Lig maçına çıkan ve 13 gol, 7 asistlik performans gösteren Burak Yılmaz ile Fransa Ligue 1 kulübü Lille yakından ilgileniyor. Özellikle Lille’in sportif direktörü Luis Campos’un 35 yaşındaki golcüyü çok beğendiği ve transfer etmek istediği öğrenildi.Burak Yılmaz ile görüşme yapıldı Avrupa futbolunda önemli bir isim olan Campos, İstanbul’da Burak Yılmaz ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Campos, golcü oyuncuya kendisini beğendiğini ve Lille’de görmek istediğini iletti.Serbest kalırsa Lille'deEkonomik sorunlar nedeniyle oyuncularına ödeme sıkıntısı yaşayan Beşiktaş’ta önemli miktarda alacağı bulunan kaptan Burak Yılmaz, bonservisini alması ve serbest kalması durumunda önümüzdeki yıl Fransa’da forma giyecek.Sergen Yalçın: Beşiktaş'a 8-10 yeni transfer şartBeşiktaş'ta hırsızlık şoku: Vida'nın parasını çalan kişi gizli kamerayla yakalandıŞampiyonlar Ligi resmi hesabı, 35 yaşına giren Burak Yılmaz&#39;ın doğum gününü bu video ile kutladı https://t.co/SGbwuujIB6&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 15, 2020

Mehmet Demirkol'dan Burak Yılmaz için dikkat çeken transfer yorumu
Mehmet Demirkol'dan Burak Yılmaz için dikkat çeken transfer yorumu

Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz'ın Fransız ekibi Lille tarafından istendiği haberlerinin çıkmasının ardından sosyal medyada herkes yıldız futbolcunun siyah beyazlılardan ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor.Konuyla ilgili iddialar hakkında konuşan spor yorumcusu Mehmet Demirkol, yıldız futbolcu hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu.Demirkol'un Burak Yılmaz için söyledikleri şöyle;"Burak Yılmaz kafaya koyduğu zaman dünyanın her yerinde rahatlıkla oynayabilir. Lille olabilir başka bir takım da olabilir. Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılması onun adına sorun olmaz. 'Arkadaşlar ben gidiyorum' dese kim istemez Burak Yılmaz'ı? Burak Yılmaz ortada kalacak bir oyuncu değil. Yaşa ne olursa olsun oynar. Kendisine de bakan bir futbolcu."Lille Burak Yılmaz'ın peşinde: İlk görüşme yapıldıBeşiktaş'ın istediği Santi Cazorla'dan sürpriz transfer

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