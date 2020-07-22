Burak Yılmaz'ın babası transfer sinyalini verdi: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz

Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, Lille iddiaları hakkında önemli bir açıklamada bulundu.

Radyospor'a konuşan Yılmaz, "Babası peşinden koşan çocuktan futbolcu olmaz. Oğlumla ilgili en iyi kararı menajeri, kulübü ve kendisi verecektir. Oğlum kendisiyle ilgili kararı verecek olgunlukta. Oğlumun Avrupa'dan transfer teklifleri alması beni mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Lille iddialarıyla ilgili şunu söyleyebilirim; ateş olmayan yerden duman çıkmaz" dedi.

Burak Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 25 Süper Lig maçında 13 gol atarken, 7 de asist kaydetti.

Lille Burak Yılmaz'ın peşinde: İlk görüşme yapıldı Bu sezon Beşiktaş ile 25 Süper Lig maçına çıkan ve 13 gol, 7 asistlik performans gösteren Burak Yılmaz ile Fransa Ligue 1 kulübü Lille yakından ilgileniyor. Özellikle Lille’in sportif direktörü Luis Campos’un 35 yaşındaki golcüyü çok beğendiği ve transfer etmek istediği öğrenildi.Burak Yılmaz ile görüşme yapıldı Avrupa futbolunda önemli bir isim olan Campos, İstanbul’da Burak Yılmaz ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Campos, golcü oyuncuya kendisini beğendiğini ve Lille’de görmek istediğini iletti.Serbest kalırsa Lille'deEkonomik sorunlar nedeniyle oyuncularına ödeme sıkıntısı yaşayan Beşiktaş’ta önemli miktarda alacağı bulunan kaptan Burak Yılmaz, bonservisini alması ve serbest kalması durumunda önümüzdeki yıl Fransa’da forma giyecek.Sergen Yalçın: Beşiktaş'a 8-10 yeni transfer şartBeşiktaş'ta hırsızlık şoku: Vida'nın parasını çalan kişi gizli kamerayla yakalandıŞampiyonlar Ligi resmi hesabı, 35 yaşına giren Burak Yılmaz'ın doğum gününü bu video ile kutladı https://t.co/SGbwuujIB6— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 15, 2020