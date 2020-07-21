Lille Burak Yılmaz'ın peşinde: İlk görüşme yapıldı

Bu sezon Beşiktaş ile 25 Süper Lig maçına çıkan ve 13 gol, 7 asistlik performans gösteren Burak Yılmaz ile Fransa Ligue 1 kulübü Lille yakından ilgileniyor. Özellikle Lille’in sportif direktörü Luis Campos’un 35 yaşındaki golcüyü çok beğendiği ve transfer etmek istediği öğrenildi.

Burak Yılmaz ile görüşme yapıldı

Avrupa futbolunda önemli bir isim olan Campos, İstanbul’da Burak Yılmaz ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Campos, golcü oyuncuya kendisini beğendiğini ve Lille’de görmek istediğini iletti.

Serbes kalırsa Lille'de

Ekonomik sorunlar nedeniyle oyuncularına ödeme sıkıntısı yaşayan Beşiktaş’ta önemli miktarda alacağı bulunan kaptan Burak Yılmaz, bonservisini alması ve serbest kalması durumunda önümüzdeki yıl Fransa’da forma giyecek.

Sergen Yalçın: Beşiktaş'a 8-10 yeni transfer şart Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe’yi Vida ve Gökhan Gönül’ün golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başakşehir’i tebrik ederek sözlerine başlayan Yalçın, “Başakşehir’i şampiyon olduğundan dolayı tebrik ediyorum. Önemli bir iş başardılar, hayırlı olsun şampiyonlukları. Bugün güzel, centilmence ve dostça bir maç oldu. Oyuna iyi başlayamadık. Oyuna tutunmakta zorlandık ve pozisyon verdik. Özellikle ikinci yarıda oyuna döndük, kazanmak için mücadeleye başladık. Saha içi organizasyonumuz iyiydi, oyuncular koştular ve kazanmak için çaba sarf ettiler. Son derbiyi kazandığımız için mutluyuz. Hedefimiz ligi üçüncü sırada bitirmek. Eğer bir sıra daha atlayabilirsek sezonu iyi bir sırada bitirmiş oluruz” ifadelerini kullandı.Derbide gülen taraf Beşiktaş“8-10 yeni transfer mutlaka aramıza katılmalı”Takımların bazen kötü futbol oynayabildiğini söyleyen Sergen Yalçın, “Bu çok normal. Oyunu bölümlere ayırırsak, bazen 15’er, 20’şer dakikalık bölümlerde takımlar kötü oynayabilir. Empati yapmak, oyuncular tarafından bakmak lazım. Aylarca maç yapmadan antrenman yaptılar, bu durum kolay değil. Bazen oyuncuları konsantre etme konusunda zorlanıyoruz. Bu önemli değil, önemli olan kötü oynadığınız maçları kazanmak. Büyük takımlarda bu çok önemlidir, iyi oynadığınız maçları zaten kazanırsınız. Kötü oynadığınız maçları kazanırsanız, normal sezonda bu durum sizi iyi yerlere getirir. Devre arasında maçı kazanmamız için yapmamız gerekenleri konuştuk ve onlar da gerekeni yaptılar” dedi.Önümüzdeki sezonla ilgili de konuşan Yalçın, “Yeni sezonla ilgili şu anda bir şey konuşmak erken. Önümüzdeki hafta bir müsabakamız daha var ve başkanla ve yönetimle yaptığımız toplantıda nasıl bir takım kurulmasıyla ilgili çok net bilgiler verdik. 8 veya 10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor. Bunlar çok net konular. Nasıl bir değişim, nasıl bir çalışma olur bakacağız. Kalan ve giden oyuncular önümüzdeki hafta oynanacak maçtan sonra karar verilecek” diye konuştu.Sergen Yalçın'dan takımdan ayrılan Victor Ruiz'e tepki“İstediğimiz oyuncular alınırsa, hedef belli olur”Sezon başında takımın başında olsaydı şu anda Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı olup olmamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Sergen Yalçın, “Olsaydınız, olsaydı, böyle olsaydı gibi cümleler benim kullanacağım cümleler değil. Şu anda olduğumuz pozisyona bakmalıyız, nerede başladığımıza ve gelecekte ne yapacağımıza bakmalıyız. Geriye dönmek yerine geleceği planlamalıyız. Umarım bu konuda iyi bir planlama yaparız” dedi.Takıma oynatacağı sistemle ilgili de konuşan Yalçın, “Kazanmak için oynayacağız derken bazen söylediklerimizi yanlış anlayabiliyorlar. Ben futbol oynamayacağız demedim, kazanacak oyunu oynayacağız dedim. Böyle bir ortamda iyi futbol seyrettirmek çok zor. Oyunu başka şekillerde de oynatabiliriz. Bekleyebiliriz de önde de oynayabiliriz. Bir sürü sistem var takımda. Ancak sistemi oyuncular belirler. Ben elimdeki oyuncuya göre sistem yaparım. Oyun sistemlerinin riskleri var. Çok önde oynadığımız zaman puan kaybettiğimiz ve mağlup olduğumuz maçlar oldu. Pandemiden önce daha farklı oynuyorduk, şimdi daha farklı, kazanmaya yönelik oynuyoruz. Önümüzdeki sezon istediğimiz oyuncular alınabilirse, bu doğrultuda hedef belirlenir. Hedef konulunca ciddi transferler yapılmalı, bu doğrultuda bir sistem kurgulamalıyız. Benim kurduğum sistem değil oyuncuların oynadığı sistem kazanmalı” diyerek sözlerini tamamladı.Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye ’Geçmiş olsun’ sertifikasıGeçmiş olsun @Fenerbahce Siz de arkadaşlarınıza “Geçmiş Olsun” demek için👉 https://t.co/TNC6ISj7NS#BırakmamSeni pic.twitter.com/JUF5AyzvUF— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 19, 2020

Beşiktaş'ta hırsızlık şoku: Vida'nın parasını çalan kişi gizli kamerayla yakalandı Beşiktaş’ta Hırvat futbolcu Domagoj Vida, antrenmanların ardından cüzdanından para eksildiğini fark etti. Başka futbolcuların da başına gelen bu durum takım kaptanı Burak Yılmaz ve diğer kaptanlar Atiba, Necip Uysal ve Gökhan Gönül’e aktarıldı. Bu futbolcuların bilgisi dahilinde Vida’nın Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde bulunan odasına gizli kamera koyuldu. Gizli kamerayla tespit edildiGerçekleşen bir antrenmanın ardından Vida, cüzdanından yine para eksildiğini fark edince, odaya yerleştirilen gizli kamera görüntüleri izlendi ve bir çalışanın, Hırvat futbolcunun parasını aldığı tespit edildi. Kulüpten kovulduFenerbahçe derbisi öncesinde bu çalışan için herhangi bir işlem yapılmazken, derbinin ardından bu kişinin kulüple olan ilişkisi kesildi.Derbide gülen taraf BeşiktaşBeşiktaş’tan Fenerbahçe’ye ’Geçmiş olsun’ sertifikasıSergen Yalçın'dan takımdan ayrılan Victor Ruiz'e tepki