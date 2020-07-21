Mehmet Demirkol'dan Burak Yılmaz için dikkat çeken transfer yorumu
Beşiktaş'tan ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atılan Burak Yılmaz için Fransız kulübü Lille beklemede. Sportif direktör Luis Campos'un kadrosuna katmak istediği futbolcu ile ilgili konuşan Mehmet Demirkol, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz'ın Fransız ekibi Lille tarafından istendiği haberlerinin çıkmasının ardından sosyal medyada herkes yıldız futbolcunun siyah beyazlılardan ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor.
Konuyla ilgili iddialar hakkında konuşan spor yorumcusu Mehmet Demirkol, yıldız futbolcu hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu.
Demirkol'un Burak Yılmaz için söyledikleri şöyle;
"Burak Yılmaz kafaya koyduğu zaman dünyanın her yerinde rahatlıkla oynayabilir. Lille olabilir başka bir takım da olabilir. Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılması onun adına sorun olmaz. 'Arkadaşlar ben gidiyorum' dese kim istemez Burak Yılmaz'ı? Burak Yılmaz ortada kalacak bir oyuncu değil. Yaşa ne olursa olsun oynar. Kendisine de bakan bir futbolcu."
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