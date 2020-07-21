Mehmet Demirkol'dan Burak Yılmaz için dikkat çeken transfer yorumu

Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz'ın Fransız ekibi Lille tarafından istendiği haberlerinin çıkmasının ardından sosyal medyada herkes yıldız futbolcunun siyah beyazlılardan ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor.

Konuyla ilgili iddialar hakkında konuşan spor yorumcusu Mehmet Demirkol, yıldız futbolcu hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Demirkol'un Burak Yılmaz için söyledikleri şöyle;

"Burak Yılmaz kafaya koyduğu zaman dünyanın her yerinde rahatlıkla oynayabilir. Lille olabilir başka bir takım da olabilir. Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılması onun adına sorun olmaz. 'Arkadaşlar ben gidiyorum' dese kim istemez Burak Yılmaz'ı? Burak Yılmaz ortada kalacak bir oyuncu değil. Yaşa ne olursa olsun oynar. Kendisine de bakan bir futbolcu."

Lille Burak Yılmaz'ın peşinde: İlk görüşme yapıldı Bu sezon Beşiktaş ile 25 Süper Lig maçına çıkan ve 13 gol, 7 asistlik performans gösteren Burak Yılmaz ile Fransa Ligue 1 kulübü Lille yakından ilgileniyor. Özellikle Lille’in sportif direktörü Luis Campos’un 35 yaşındaki golcüyü çok beğendiği ve transfer etmek istediği öğrenildi.Burak Yılmaz ile görüşme yapıldı Avrupa futbolunda önemli bir isim olan Campos, İstanbul’da Burak Yılmaz ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Campos, golcü oyuncuya kendisini beğendiğini ve Lille’de görmek istediğini iletti.Serbest kalırsa Lille'deEkonomik sorunlar nedeniyle oyuncularına ödeme sıkıntısı yaşayan Beşiktaş’ta önemli miktarda alacağı bulunan kaptan Burak Yılmaz, bonservisini alması ve serbest kalması durumunda önümüzdeki yıl Fransa’da forma giyecek.Sergen Yalçın: Beşiktaş'a 8-10 yeni transfer şartBeşiktaş'ta hırsızlık şoku: Vida'nın parasını çalan kişi gizli kamerayla yakalandıŞampiyonlar Ligi resmi hesabı, 35 yaşına giren Burak Yılmaz'ın doğum gününü bu video ile kutladı https://t.co/SGbwuujIB6— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 15, 2020



