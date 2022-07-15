Burak Yılmaz sitem etti: Bana değer vermediler

Lille'den ayrılan Burak Yılmaz, Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard ile 2 yılı futbolcu, 3 yılı ise antrenör olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Lig Radyo'da Mehmet Ayan'ın sorularını yanıtlayan 37 yaşındaki tecrübeli golcü, transferi ve kariyeriyle ilgili dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

"Böyle bir kariyeri ben de hayal etmedim"

Antalyaspor altyapısında oynadığı dönemde tek hayalinin Antalyaspor A Takımı'nda oynamak olduğunu söyleyen Burak Yılmaz, "Hayat insanı nereye nasıl taşır bilemeyiz. Elbette hayal ve hedeflerim vardı. Ama bu kadar olabileceğimi de pek beklemiyordum" ifadelerini kullandı.

"Hoca olarak çok çalışmam gerekiyor"

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Futbolcu olarak olumlu olumsuz her şeyi yaşadığını, çok büyük deneyimleri olduğunu bildiren golcü oyuncu "Hoca olarak çok çalışmam, ayrı mesai vermem gerekiyor. Çok iyi hoca olacağım demek ukalalık olur. Ama hocalık, başkanlık, sportif direktörlük… Hangisini yaparsam yapayım bunun en iyisini yapmak için elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım" dedi.

@FortunaSittard 💪 pic.twitter.com/qELrWMWYQD — Burak Yılmaz (@yilmazburak17) July 14, 2022

"Zor günlerden Şenol Hoca ile çıktım"

Hayatında Şenol Güneş’in apayrı bir yeri olduğunun altını çizen Burak Yılmaz, çok eleştirildiği dönemlerde bunun üstesinden deneyimli teknik adam sayesinde geldiğini söyledi.

Golcü oyuncu, "Trabzonspor’da benim son şansımdı. Şenol Hoca ile karşılaştık. Allaha şükürler olsun ki, birbirimize çok iyi geldik o zaman. Hocamın ayrı bir tarzı ve anlayışı var. Benim dilimden anladı. Sadece Şenol Hoca değil elbet. O vakitlerde tamamen hayatımın merkezine futbolu aldım, futbola teslim oldum. Futbola göre yaşadım ve oralardan çıktım. Genç kardeşlerim de ne olursa olsun, kendilerine inanıyorlarsa hiçbir zaman vazgeçmesinler. Ben 25-26 yaşında A Milli Takım oyuncusu oldum. 26 için geç demesinler. Küsmeyeceksin! Saha içindeki her eleştiriye saygıyla baktım ben. Saha dışı için yapılan eleştirilere de küsmedim ama kırıldım!” ifadelerini kullandı.

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"Burada bana değer verildi"

Dün sözleşme imzaladığı Fortuna Sittard ile olan durumunu da özetleyen Burak Yılmaz, "Harika bir kontrat. 2 sene oyunculuk, 3 sene hocalık. Burada bana çok güvenildi ve değer verildi. Benim deneyimlerime, kişiliğime karakterime, oyunculuğuma güvenen Hollanda’da bir takım oldu ne yazık ki! Türkiye’de olmadı. O nedenle de burada kontratımı bitirmek istiyorum. Önce 2 sene gol atmaya, başarılı olmaya çalışacağım; sonra da herkesin bildiği gibi projenin adı kondu bile. Hocalık için kendimi geliştireceğim" şeklinde konuştu.

🎂 Kral 37 yaşında. @yilmazburak17pic.twitter.com/2vzltcuPGd — SPOR (@yenisafakspor) July 15, 2022