Spor Burak Yılmazın yeni takımı belli oldu 5 yıllık imzayı attı
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu: 5 yıllık imzayı attı

Lille'den ayrılan Burak Yılmaz, Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard ile 2 yılı futbolcu, 3 yılı ise antrenör olmak şartıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak Yılmazın yeni takımı belli oldu: 5 yıllık imzayı attı
Burak Yılmaz Lille'e veda etmişti

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard, bonservisi elinde bulunan 36 yaşındaki golcü Burak Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sözleşmenin ilk 2 senesinde futbolcu olarak görev yapacak olan Yılmaz, sonraki 3 sezonda ise antrenörlük görevini üstlenecek.

"Tecrübemle katkıda bulunmak istiyorum"

Kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, "Fortuna Sittard ile geçireceğim zamanı gerçekten dört gözle bekliyorum. Benim için resmin tamamı son derece önemliydi, Sittard da bana bunu sundu. Önce kulüpte bir oyuncu olarak geçirdiğim döneme odaklanmak istiyorum. Kulüp iddialı ve gelecek sezonlarda tecrübemle katkıda bulunmak istiyorum" dedi.

  • "Harika bir gün"
  • Fortuna Sittard'dan Sjoerd Ars ise şunları söyledi: "Bu, Fortuna Sittard için harika bir gün. Bu statüye sahip bir oyuncuyla anlaşabildiğimiz için çok mutluyuz. Burak yaşına rağmen hala son derece zinde ve istekli. Tecrübesinin hem saha içinde hem de saha dışında bize değer katacağına inanıyoruz."
Bitliste faciadan dönüldü

Bitlis'te faciadan dönüldü

"Bina yıkıldı ama çok şükür bir can kaybı yaşanmadı."
Türkiye bizim her şeyimiz

'Türkiye bizim her şeyimiz'

​40 saatlik yoldan akın akın geliyorlar.
Milli Eğitim Bakanı Özer: Son beş ayda mesleki eğitim merkezlerine 360 bin öğrenci katılımı oldu

'Kesinlikle caiz olmaz'

'Kesinlikle caiz olmaz'

Bayrama sayılı günler kala kurban vekaletiyle ilgili merak edilenler.

​Rekor katılımlı YKS sınavı için büyük organizasyon.

NATO standardında üretildi: Songar'dan yeni ihracat başarısı.

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde 28 tanesinden bahsediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.