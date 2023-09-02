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Spor

ÖZET | Burnley-Tottenham: 2-5

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, Burnley'yi deplasmanda 5-2 mağlup etti. Tottenham'da hat-trick yapan Heung Min Son, ligdeki gol sayısında Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı. Burnley-Tottenham maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

19:43 . 2/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Burnley-Tottenham

Burnley-Tottenham

Premier Lig'in 4. haftasında Tottenham, Burnley deplasmanında farklı kazandı.


Yeni teknik direktörü Ange Postecoglou yönetiminde lige iyi başlayan Kuzey Londra ekibi, 3 puanı 5 golle aldı.


Maçın hemen başında Lyle Foster'ın golüyle öne geçen Burnley, üstünlüğünü koruyamazken Tottenham'ın gollerini Heung Min-Son (3), Cristian Romero ve James Maddison kaydetti. Burnley'nin ikinci ve maçın son golünü Josh Brownhill attı.


Ronaldo'yu geride bıraktı

Burnley karşısında hat-trick yapan Heung Min Son, Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı. Son, toplamda 106 Premier Lig golüne ulaşarak Portekizli yıldızı geçti.


Tottenham'a transfer olduğu ilk sezon haricindeki tüm sezonlarda gol sayısında çift haneleri yakalayan Heung Min Son, bu sezonki ilk gollerini de Burnley deplasmanında kaydetmiş oldu.




#Premier Lig
#Burnley
#Tottenham Hotspur
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