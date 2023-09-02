Maçın hemen başında Lyle Foster'ın golüyle öne geçen Burnley, üstünlüğünü koruyamazken Tottenham'ın gollerini Heung Min-Son (3), Cristian Romero ve James Maddison kaydetti. Burnley'nin ikinci ve maçın son golünü Josh Brownhill attı.

Tottenham'a transfer olduğu ilk sezon haricindeki tüm sezonlarda gol sayısında çift haneleri yakalayan Heung Min Son, bu sezonki ilk gollerini de Burnley deplasmanında kaydetmiş oldu.